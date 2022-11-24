Вы же видели в почтовом ящике объявления от частных компьютерных мастеров? Это наглые мошенники





Сложно найти человека, которому не попадалось бы объявление от компьютерного мастера — опытный, живёт недалеко, приходит быстро, берёт дёшево, делает быстро и качественно, пенсионерам скидки. Объявления наштампованы будто под копирку, меняются только номера телефонов и имена.



Многие объявления будто бы написаны от руки на тетрадных листах — это должно наводить на мысли о том, что у мастера нет денег на качественный дизайн и дорогую печать, и это значит, что он еле сводит концы с концами, а следовательно, берёт с клиентов неприлично мало. Такие же объявления могут встречаться и на сайтах.



Вызывать таких мастеров категорически не рекомендуется, они ничего не знают и не умеют, работают на развод-контору, диспетчер которой обеспечивает их заказами, а их цель — навешать лапши на уши и взять как можно больше денег с тех, кто понимает ещё меньше, чем они. В интернет множество отрицательных отзывов об этих аферистах, а на ютубе куча видео, где их снимают на скрытую камеру, выводят на чистую воду и позорят.



Один из отзывов:





Звонил тут ради интереса им… Типа у меня роутер не работает. Какой спрашивают. Я говорю Циска. (думаю сейчас поржу) На что мне этот оператор смело заявляет, у нас есть специалисты по Циске уровня Архитектора.....Я тут со стула и сполз. И не от того, что он быстро в википедии прочитал что это, а от наглости. Экзамен на архитектора сдают, самое ближайшее в Зальцбурге. В их представительстве. Даже не в России. Если они такую шляпу заливают, представляю, что обычным юзерам может впариваться. А по факту, никакой уважающий себя админ, шляпой, которой они занимаются даже не помыслит. Не по масти как-то…

Мастера работают примерно по одной схеме: чистят компьютер от пыли, говорят, что меняют термопасту и что с компьютером всё очень плохо, и нужно заменить какие-нибудь компоненты. Особо наглые могут забрать дорогую запчасть, принести вместо неё более дешёвую и ещё взять деньги якобы за апгрейд. При этом они до конца скрывают стоимость своих услуг и называют конский ценник только когда завершили шаманить. Чтобы придать видимость законности своей работе, они составляют договор, подробно перечисляют все оказанные услуги и их стоимость и просят клиента подписать его. Если спорить и отказываться платить, могут угрожать судом. Жертвами этого мошенничества в основном становятся престарелые люди, которым больше не к кому обратиться за помощью.Не вызывайте таких мастеров (если только по приколу) и расскажите своим родным и знакомым о том, как они работают.