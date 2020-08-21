По данным SecurityLab, в открытом доступе оказались данные из аккаунтов пользователей Instagram, TikTok и YouTube — по 192, 42 и 9 млн соответственно. В общей сложности эта утечка затронула около 238 миллионов человек.
В базе содержатся логины, полные имена пользователей, данные о возрасте и поле, контактная информация, изображения, видео, статистика о числе подписчиков и прочее. Паролей и платёжных данных в ней нет.
Эксперты полагают, что в утечке данных виновата компания Deep Social, которую Facebook и Instagram заблокировали за хищение контента из аккаунтов пользователей. Она формально прекратила свою деятельность несколько месяцев назад, однако собранные ею данные, вероятно, не были удалены и теперь распространяются в даркнете.
Часть экспертов сходится во мнении, что формирование подобной базы не является противоправным действием, поскольку в ней содержатся данные, которые были открыто размещены в сети самими пользователями. Тем не менее, пользователи никак не могут повлиять на содержимое этой базы и удалить из неё принадлежащий им контент.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru