Охлаждение квартир с бабками: новый закон кардинально изменит правила продажи недвижимости

Фото freepik
В Государственную думу внесён законопроект, вводящий «период охлаждения» для продавцов квартир. Инициатива, авторами которой выступили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин, призвана защитить граждан от мошеннических схем при продаже недвижимости.
Законопроект также ужесточает порядок расчётов. Получить деньги за проданную квартиру продавец сможет только после государственной регистрации перехода права собственности и исключительно в безналичной форме — на банковский счёт. Использование наличных средств полностью исключается. Для гарантий предлагается использовать механизм банковского аккредитива. Ещё одно важное нововведение касается продажи единственного жилья. Продавцу будет необходимо предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого он собирается жить после сделки, тем самым доказывая, что у него есть будущее место для проживания.
В случае одобрения парламентом новый закон может вступить в силу с 1 января 2026 года. Авторы инициативы призывают коллег-депутатов не затягивать с его рассмотрением, подчёркивая, что эти меры обеспечат надёжную защиту добросовестных участников рынка недвижимости и восстановят доверие граждан к сделкам с квартирами.
С недавних пор стала распространена практика, когда продавец квартиры обращается в суд с требованием расторгнуть совершённую недавно сделку, поскольку он якобы находился под влиянием мошенников и не отдавал отчёт своим действиям, когда подписывал документы. В большинстве случаев суд встаёт на сторону «пострадавшего» продавца и возвращает ему недвижимость, а добросовестный покупатель остаётся без квартиры и без заплаченных за неё денег. Как правило, в суды обращаются престарелые женщины (в простанародье — бабки-скамерши), а наиболее известным человеком, кто одним из первых отсудил себе жильё обратно таким образом, была Лариса Долина, из-за чего появилось выражение «схема Долиной».