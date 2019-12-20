Компания OnePlus будет выплачивать деньги пользователям своих смартфонов. Естественно, не просто так, а только тем, кто заслуживает вознаграждение.
Сумма выплаты может составить от 50 до 7000 долларов США. Деньги можно будет получить за сообщения об уязвимостях и проблемах в системе безопасности смартфонов и сайта OnePlus.
В рамках этой программы предусмотрена следующая градация вознаграждений в зависимости от серьёзности проблемы:
- Особые случаи: до 7000 долларов
- Критичная проблема: от 750 до 1500 долларов
- Проблема с высоким приоритетом: от 250 до 750 долларов
- Проблема со средним приоритетом: от 100 до 250 долларов
- Проблема с низким приоритетом: от 50 до 100 долларов
На главной странице программы bug bounty будет размещаться рейтинг с указанием пользователей, которые нашли наибольшее количество опасных багов. Отправлять сообщения можно на этой странице (естественно, на английском языке).
Партнёром OnePlus в этом проекте стал стартап HackerOne. Он сотрудничает со многими крупными компаниями и предоставляет возможность любым ИБ-специалистам и просто энтузиастам зарабатывать на поиске багов и уязвимостей в различных программных продуктах.
Решение о запуске проекта по поиску багов силами пользователей было принято после того, как в ноябре 2019 года OnePlus допустила крупную утечку со своего сайта: у хакеров оказались имена клиентов компании, их телефонные номера, адреса электронной почты и почтовые адреса. Предыдущая утечка случилась в январе того же года, тогда с сайта OnePlus утекла платёжная информация сорока тысяч клиентов, в том числе номера их банковских карт.
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