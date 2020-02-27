Компания ESET обнаружила ранее неизвестную уязвимость Kr00k (CVE-2019-15126), затрагивающую устройства с Wi-Fi-чипами производства Broadcom и Cypress. По данным исследования, она ставит под угрозу более миллиарда популярных гаджетов, среди которых смартфоны, планшеты, IoT-девайсы, а также точки доступа Wi-Fi и маршрутизаторы.
Обнаруженная уязвимость похожа на найденную ранее KRACK (Key Reinstallation Attacks — Атаки c переустановкой ключа), но имеет принципиальные отличия. Kr00k позволяет злоумышленнику расшифровать беспроводные сетевые пакеты, передаваемые с незащищенного устройства. Уязвимость затрагивает как WPA2-Personal, так и WPA2-Enterprise протоколы с AES-CCMP шифрованием.
При внезапном отключении устройств от Wi-Fi ключ очищается и устанавливается на 0, в то время как Kr00k не дает сделать этого: чип оставляет данные в буфере без защиты. Таким образом Kr00k может открыть брешь для утечки конфиденциальных данных пользователя.
Проведенные ESET тесты показали, что до установки обновлений с исправлениями некоторые устройства Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3), Xiaomi (RedMi), а также точки доступа Asus и Huawei были уязвимы для Kr00k. По оценкам экспертов, их общее количество превысило миллиард. Кроме того, многие другие производители, чьи гаджеты не участвовали в тестировании, также использовали в своих устройствах чипы, подверженные этой уязвимости.
Эти результаты были впервые публично представлены на конференции RSA 2020 26 февраля 2020 года. Благодаря обнаружению уязвимости, большинство крупных производителей устройств выпустили исправления. Чтобы уберечь себя, рекомендуется обновить устройства до последней версии операционной системы и установить все доступные патчи безопасности.
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Исследователи безопасности из компании ESET обнаружили опасную уязвимость (CVE-2019-15126) в широко используемых Wi-Fi-чипах от Broadcom и Cypress. Проблема затрагивает более миллиарда устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, маршрутизаторы и IoT-устройства. Уязвимость получила название Kr00k и ее эксплуатация позволяет находящимся поблизости удаленным злоумышленникам перехватывать и дешифровать некоторые беспроводные сетевые пакеты, передаваемые уязвимым устройством.
Уязвимость затрагивает устройства, использующие протоколы WPA2-Personal или WPA2-Enterprise с алгоритмом шифрования AES-CCMP, но не устройства, использующие протокол WPA3. Для осуществления атаки не требуется подключение к беспроводной сети. По словам специалистов, риску атак подвержены продукты Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3), Xiaomi (RedMi), а также точки доступа от Asus и Huawei.
Как отмечается, с помощью Kr00k злоумышленник не сможет провести MitM-атаку или узнать пароль от Wi-Fi-сети. Кроме того, уязвимость позволяет скомпрометировать шифрование на беспроводном уровне, но не имеет отношения к TLS-шифрованию, обеспечивающему безопасность сетевого трафика.
Уязвимость Kr00k в некоторой степени связана с атакой реинсталяции ключей (Key Reinstallation Attack, KRACK ), позволяющей злоумышленникам взламывать пароли Wi-Fi, защищенные WPA2-протоколом.
Суть эксплуатации уязвимости Kr00k заключается в следующем: когда устройство внезапно отключается от беспроводной сети, Wi-Fi-чип очищает сессионный ключ в памяти и устанавливает его значение «0», но при этом непреднамеренно продолжает передавать все данные, оставшиеся в буфере. Таким образом, злоумышленник, находящийся в непосредственной близости от устройства, может использовать данную уязвимость для многократного инициирования разъединения, отправляя пакеты деаутентификации по беспроводной сети для перехвата большего количества данных (в том числе DNS, ARP, ICMP, http, TCP и TLS-пакетов).
Исследователи ESET сообщили об обнаруженной проблеме производителям уязвимых чипов Broadcom и Cypress в прошлом году. Компании Broadcom и Cypress уже выпустили соответствующее обновление прошивки. Apple исправила уязвимость в версии iOS 13.2, iPadOS 13.2 и macOS Catalina 10.15.1. Остальные производители работают над решением проблемы.