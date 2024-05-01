Опаснейшая схема обмана: несколько лишних слов — и с карты улетят все деньги!

Пикабушник desoure оказался жертвой дистанционных мошенников и лишился почти всех средств, хранившихся на его счету (хорошо, что там было немного). Он до конца был уверен, что общается с сотрудниками банка «Тинькофф», но это были не они.
desoure обратился в «Тинькофф», чтобы завести счёт как ИП, причём у него уже были карты в этом банке, как у физлица. Он договорился в чате о визите представителя для подписания документов, и незадолго до назначенного времени ему позвонил человек, желавший уточнить несколько моментов. В частности, его интересовало, нужен ли клиенту овердрафт (небольшой кредитный лимит на карте). desoure заявил, что не нужен, и тогда звонивший попросил назвать код из пуш-уведомления для отключения этой услуги. Он назвал его, а когда зашёл в приложение «Тинькофф», увидел платёж через СБП на 50 тысяч рублей и заблокированную попытку ещё одного перевода почти на 20 тысяч.
Банк отказался возвращать украденные мошенником средства (поскольку операции через СБП неоспаривамые) и посоветовал клиенту обратиться в полицию. Конечно же, desoure понял свою ошибку — ни в коем случае нельзя называть посторонним коды из SMS и пушей от банков, особенно, когда вы не видите человека лично, а общаетесь с ним по телефону. Тем не менее, он винит банк, ведь для входа в личный кабинет достаточно знать номер телефона клиента и ввести на сайте код из уведомления. Он также считает, что в краже денег замешан сотрудник «Тинькофф», ведь мошенники точно знали о запланированном визите представителя банка для подписания договора. Сам банк отрицает утечку данных со своей стороны.
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