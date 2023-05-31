В России тестируют полную блокировку VPN

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Как выяснили пользователи тематического форума NTC.party, провайдеры интернета и операторы связи в нескольких российских регионах в тестовом режиме приступили к блокировке подключения через протокол OpenVPN. Оно используется теми немногими иностранными VPN-сервисами, которые остались работать в России.



На основе OpenVPN также работают некоторые корпоративные решения для удалённого доступа сотрудников к компьютерной инфраструктуре. Из-за блокировки могут возникнуть сложности с подключением к рабочим компьютерам.



Официальной информации о блокировке пока нет. Предполагается, что наличие или отсутствие блокировки зависит от того, установлено ли у провайдера или оператора оборудования ТСПУ, предназначенное для глубокого анализа трафика. Даже если такое оборудование есть, фильтрация может быть настроена для определённых категорий пользователей (например, в зависимости от места проживания или объёма потребляемого трафика).



Блокировка выглядит так: соединение устанавливается на несколько секунд, а затем прерывается и больше не восстанавливается. Одни пользователи отмечают, что блокируются только иностранные VPN-сервисы, а другие указывают, что становятся недоступны и серверы внутри страны.

