В России тестируют полную блокировку VPN

Александр


Фото: Unsplash

Как выяснили пользователи тематического форума NTC.party, провайдеры интернета и операторы связи в нескольких российских регионах в тестовом режиме приступили к блокировке подключения через протокол OpenVPN. Оно используется теми немногими иностранными VPN-сервисами, которые остались работать в России.

На основе OpenVPN также работают некоторые корпоративные решения для удалённого доступа сотрудников к компьютерной инфраструктуре. Из-за блокировки могут возникнуть сложности с подключением к рабочим компьютерам.

Официальной информации о блокировке пока нет. Предполагается, что наличие или отсутствие блокировки зависит от того, установлено ли у провайдера или оператора оборудования ТСПУ, предназначенное для глубокого анализа трафика. Даже если такое оборудование есть, фильтрация может быть настроена для определённых категорий пользователей (например, в зависимости от места проживания или объёма потребляемого трафика).

Блокировка выглядит так: соединение устанавливается на несколько секунд, а затем прерывается и больше не восстанавливается. Одни пользователи отмечают, что блокируются только иностранные VPN-сервисы, а другие указывают, что становятся недоступны и серверы внутри страны.

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Комментарии

+235
Павел19562
Думаю нужно закрыть весь интернет. Чего мелочиться?
21 минуту назад
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+4672
Carter_Mayers Павел19562
Всему и своё время, как только чинуш и руководство окончательно одолеет паранойя и истерия усолится, так и инэт прикроют. Либо тупо сделают по паспорту или биометрии и определенные сайты. Ведь натравить очередного ***на дело не хитрое, а как разгребать и что-то положительное делать это не про них. А вот фигню сотворить или очередной закон тупой придумать и гайки закрутить, всегда пожалуйста
10 минут назад
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