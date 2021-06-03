ФАС и крупнейшие российские операторы связи подписали меморандум о противодействии нежелательным рекламным звонкам. Сервис для определения и блокировки спама уже разработан и тестируется в операторских сетях.
За месяц в сети МТС было зафиксировано более 10 миллионов спамерских звонков. В эксперименте, помимо этого оператора, принимают участие «МегаФон», «Билайн» и Tele2.
Как пишет Adindex, операторы разработали специальные аглоритмы, которые определяют спамерские вызовы и блокируют их так, чтобы спамеры не могли дозвониться до абонентов. Разработанная программа работает на основе технологии машинного обучения. Она анализирует у подозрительных номеров различные параметры (например, продолжительность разговоров, наличие массового обзвона, соотношение исходящих и входящих звонков, жалобы других абонентов и др.
Антиспам-сервис МТС, к примеру, перенаправляет звонки с подозрительных номеров на голосовой почтовый ящик. Абонент может прослушать содержимое ящика и решить, стоит ли ему перезвонить, чтобы продолжить разговор. У других операторов могут быть и другие способы решения проблем со спамерами.
ФАС отмечает, что борьба со спамерами будет возможна только при поддержке самих абонентов. Если абонент заинтересован в блокировке нежелательных вызовов, он может предоставить оператору разрешение на переадресацию таких вызовов. Если не предоставить разрешение, звонки не будут фильтроваться, поэтому дозвониться до него сможет любой желающий, даже если он определён оператором как спамер.
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