Операторы стали продавать «чистые» номера. Для чего они нужны и сколько стоят?

Российские операторы мобильной связи начали предлагать абонентам услугу «Чистый номер» — телефонную комбинацию, которая ранее не находилась в употреблении или была тщательно проверена на отсутствие спам-активности. Главное преимущество такого номера — нулевая цифровая репутация: он не привязан к чужим аккаунтам в мессенджерах, соцсетях, банковских приложениях и «Госуслугах», а также отсутствует в базах спамеров, мошенников и коллекторов.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

МТС, «МегаФон» и билайн начали предоставлять абонентам «чистые» номера в 2025 году. У российских операторов есть около 668 млн номеров, из которых используется только 478 млн, поэтому резерв таких номеров достаточно велик.Цены на услугу различаются в зависимости от оператора. В МТС «чистый» номер можно приобрести от 150 рублей — перед продажей специалисты проверяют, есть ли он в базах утечек и спам-рассылок. «МегаФон» установил фиксированную стоимость в 600 рублей, гарантируя, что такой номер пролежал в «карантине» более двух лет. Билайн в конце 2025 года временно обнулял стоимость услуги «Чистый номер», а сейчас он берёт 500 рублей (в том случае, если нужен красивый номер, требуется доплатить от 2 до 25 тысяч рублей).Исследования показывают, что покупка обычного номера, которым кто-то владел в прошлом, может быть сопряжена с серьёзными рисками. 43% таких номеров ранее использовались для регистрации аккаунтов в онлайн-сервисах, а в 27% случаев удалось подтвердить возможность входа в аккаунты прежних владельцев. Эксперты предупреждают, что «чистый» номер не является стопроцентной гарантией защиты: со временем он может попасть в спам-базы, если пользователь засветит его при регистрации на сомнительных сайтах или оформлени услуг у недобросовестных организаций.После приобретения «чистого» номера стоит самостоятельно проверить его через поисковики и избегать регистрации на малоизвестных ресурсах, чтобы сохранить нулевую репутацию. Дополнительные меры безопасности, включая двухфакторную аутентификацию с использованием биометрии или кодовых слов, могут помочь обезопасить личные данные даже в случае потери контроля над номером.