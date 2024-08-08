От домашних животных нужно прятать все гаджеты. Забыл — лишился дома

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Пожарные из города Талса в американском штате Оклахома опубликовали пугающее видео. Камера домашнего наблюдения зафиксировала, как в частном доме собака разгрызает портативную зарядку, после чего гаджет взрывается, и происходит пожар.Собака нашла в доме зарядник, притащила его в свою лежанку и начала грызть, как игрушку. В какой-то момент батарея повредилась, из-за чего возникла химическая реакция с большим выделением тепла и случилось возгорание. Собака испугалась искрения и успела отпрыгнуть, а огонь от загоревшегося матраса через несколько минут перебросился на стоящие рядом диваны. В доме, помимо виновника происшествия, находились ещё одна собака и кот — все они успели выбежать на улицу через мини-дверцу в коридоре.Хозяева в это время находились дома и, к счастью, не спали, поэтому учуяли запах дыма, прибежали в комнату и затушили начавшийся пожар огнетушителем. Они также вызвали на всякий случай пожарных, которые обследовали помещение и проверили, чтобы больше ничего не горело и не тлеяло.Почти во всей современной электронике используются литий-ионные аккумуляторы, которые возгораются из-за чрезмерного нагрева или физического повреждения. Этот инцидент наглядно показывает, насколько опасно оставлять без присмотра в пределах досягаемости животными не только павербанки, но и прочие гаджеты, в том числе ноутбуки, планшеты, смартфоны и даже беспроводные наушники.