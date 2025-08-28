От МФЦ до Роскомнадзора: как разворачивается многоходовая афера



Фото freepik



Как сообщил «Т-Банк», мошенники атакуют жителей ЛНР и ДНР, представляясь сотрудниками миграционной службы или МФЦ. Они утверждают, что из-за изменения статуса республик необходимо срочно поставить дополнительный штамп в паспорте, угрожая аннулированием документа и штрафом в 100 000 рублей в случае невыполнения. Для записи в электронную очередь преступники выманивают у жертв SMS-коды, которые на самом деле являются кодами доступа к банковским аккаунтам или порталу «Госуслуг».

Как сообщил «Т-Банк», мошенники атакуют жителей ЛНР и ДНР, представляясь сотрудниками миграционной службы или МФЦ. Они утверждают, что из-за изменения статуса республик необходимо срочно поставить дополнительный штамп в паспорте, угрожая аннулированием документа и штрафом в 100 000 рублей в случае невыполнения. Для записи в электронную очередь преступники выманивают у жертв SMS-коды, которые на самом деле являются кодами доступа к банковским аккаунтам или порталу «Госуслуг».

После получения кода мошенники переходят ко второй части схемы: они звонят от имени Роскомнадзора и сообщают о «взломе», убеждая перевести деньги на безопасный счёт для защиты средств. Основными мишенями становятся пожилые люди, а средняя сумма потерь составляет 138 000 рублей. Для выбора жертв преступники используют слитые в сеть базы данных. После получения кода мошенники переходят ко второй части схемы: они звонят от имени Роскомнадзора и сообщают о «взломе», убеждая перевести деньги на безопасный счёт для защиты средств. Основными мишенями становятся пожилые люди, а средняя сумма потерь составляет 138 000 рублей. Для выбора жертв преступники используют слитые в сеть базы данных. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Эксперты рекомендуют соблюдать простые правила безопасности: никогда не сообщать коды из SMS и личные данные по телефону, не верить в существование безопасных счетов, задавать уточняющие вопросы собеседнику и немедленно прерывать подозрительные звонки. При малейших сомнениях следует положить трубку и перезвонить в официальную организацию по проверенному номеру для уточнения информации.