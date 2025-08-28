От МФЦ до Роскомнадзора: как разворачивается многоходовая афера

Александр

Фото freepik

Как сообщил «Т-Банк», мошенники атакуют жителей ЛНР и ДНР, представляясь сотрудниками миграционной службы или МФЦ. Они утверждают, что из-за изменения статуса республик необходимо срочно поставить дополнительный штамп в паспорте, угрожая аннулированием документа и штрафом в 100 000 рублей в случае невыполнения. Для записи в электронную очередь преступники выманивают у жертв SMS-коды, которые на самом деле являются кодами доступа к банковским аккаунтам или порталу «Госуслуг».

После получения кода мошенники переходят ко второй части схемы: они звонят от имени Роскомнадзора и сообщают о «взломе», убеждая перевести деньги на безопасный счёт для защиты средств. Основными мишенями становятся пожилые люди, а средняя сумма потерь составляет 138 000 рублей. Для выбора жертв преступники используют слитые в сеть базы данных.

Эксперты рекомендуют соблюдать простые правила безопасности: никогда не сообщать коды из SMS и личные данные по телефону, не верить в существование безопасных счетов, задавать уточняющие вопросы собеседнику и немедленно прерывать подозрительные звонки. При малейших сомнениях следует положить трубку и перезвонить в официальную организацию по проверенному номеру для уточнения информации.
Комментарии

Mers
+5405
Mers
Эти звонки идут наплывами. Бывает в день по 15 звонков. Задолбали уже. Почему-то Яндекс спамер их пропускает, а свои звонки, местные, блочит. Ппц🤬
28 августа 2025 в 15:48
#
tellurian
+2617
tellurian Mers
В том числе это из-за блокировки звонков в мессенджерах. Тоже вижу рост звонков.
28 августа 2025 в 16:38
#
+34
Gabriel
Дума пора передать работу по борьбе с мошенническими звонками Министерству Обороны РФ.
Это как раз то самое ведомство которое может решить проблему быстро эффективно и без блокировки мессенджеров , ютубов и прочей хрени которую мы все так полюбили и жить без нее не можем.
28 августа 2025 в 20:15
#
+34
Gabriel Gabriel
После слова Дума запятая должна была бы быть, но ее нет)
28 августа 2025 в 20:16
#
Ъ Ъ
+30
Ъ Ъ
Ээээ, пажьи. У нас же встране лт этого есть проверенный метод. Надо запретить МФЦ, Госуслуги, банковские карточки, СМС и государство, чтобы от его имени никто не бурел! Ведь все будут знать, что его нет.
29 августа 2025 в 04:11
#