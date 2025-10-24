Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Бабуля из Омска отдала мошенникам золотые слитки и монеты на десятки миллионов рублей

Александр


Фото freepik

73-летняя жительница Омска стала жертвой мошенничества, потеряв имущество на общую сумму 74 миллиона рублей. Согласно данным ГУ МВД по Омской области, уголовное дело возбуждено 23 октября 2025 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Афера началась с телефонного звонка, в котором неизвестный представился сотрудником ФСБ. Он утверждал, что пенсионерка включена в список лиц, подозреваемых в финансировании украинской армии и государственной измене. Для усиления давления мошенник использовал видеозвонок, демонстрируя форму, удостоверение и кабинет с государственной символикой.

Под психологическим воздействием женщина начала выполнять указания злоумышленника. Первым этапом стало так называемое «декларирование активов» — перевод 4,5 миллионов рублей личных сбережений на неизвестные счета. Затем последовала передача физических ценностей. Пенсионерка упаковала в пакет семь золотых слитков, 50 золотых инвестиционных монет и почти 10 тысяч евро, которые вручила курьеру. Это имущество оценено в 70 миллионов рублей.

Это не первый случай подобных преступлений. В мае 2025 года московский пенсионер лишился золотых активов на 148 миллионов рублей по идентичной схеме — несколько слитков и около 700 инвестиционных монет различных серий. Правоохранительные органы отмечают, что мошенники активно используют психологические приемы и элементы видеомонтажа для создания видимости легитимности своих действий. Гражданам рекомендуется критически относиться к подобным звонкам и самостоятельно обращаться в официальные органы для проверки информации.

-2
Комментарии

kardigan
+4200
kardigan
Восемьдясят процентов наших пенсионеров добрую треть тратят на коммуналку и львиная часть пашут, чтоб с голоду не помереть, а таких «пенсионеров» не жаль-эти точно не своим трудом денег заработали.
Сегодня в 16:14
#
tellurian
+2684
tellurian kardigan
Может это деньги ребёнка/внука/семьи? Не зная всех деталей не очень правильно обвинять человека.
Не факт, что это ворованные деньги.
Сегодня в 18:39
#
+659
den3221
Пенсионерка говорите! 74 миллиона рублей!
Сегодня в 16:53
#
+68
arnikrock
Who is Кто. Кому и Как. Каждому Свое. Кто is Who.
Сегодня в 17:12
#
+16
myname32
зачем вообще это тут писать, какое отношение это имеет к каналу
Сегодня в 17:22
#
YABLOKOFON
+354
YABLOKOFON
Фига себе пенсионерка с золотыми слитками ещё и в Омске откуда такие сбережения вопрос должен быть ещё и у налоговой
Сегодня в 18:03
#
+556
d’Autriche
Очередная бабка с миллиардами миллионов под матрацем, просящая мелуху на хлеб на улице
Сегодня в 18:27
#
iProJora
+271
iProJora
Думается, что это фэйк.
час назад в 19:54
#