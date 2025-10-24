Бабуля из Омска отдала мошенникам золотые слитки и монеты на десятки миллионов рублей



73-летняя жительница Омска стала жертвой мошенничества, потеряв имущество на общую сумму 74 миллиона рублей. Согласно данным ГУ МВД по Омской области, уголовное дело возбуждено 23 октября 2025 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Афера началась с телефонного звонка, в котором неизвестный представился сотрудником ФСБ. Он утверждал, что пенсионерка включена в список лиц, подозреваемых в финансировании украинской армии и государственной измене. Для усиления давления мошенник использовал видеозвонок, демонстрируя форму, удостоверение и кабинет с государственной символикой.Под психологическим воздействием женщина начала выполнять указания злоумышленника. Первым этапом стало так называемое «декларирование активов» — перевод 4,5 миллионов рублей личных сбережений на неизвестные счета. Затем последовала передача физических ценностей. Пенсионерка упаковала в пакет семь золотых слитков, 50 золотых инвестиционных монет и почти 10 тысяч евро, которые вручила курьеру. Это имущество оценено в 70 миллионов рублей.Это не первый случай подобных преступлений. В мае 2025 года московский пенсионер лишился золотых активов на 148 миллионов рублей по идентичной схеме — несколько слитков и около 700 инвестиционных монет различных серий. Правоохранительные органы отмечают, что мошенники активно используют психологические приемы и элементы видеомонтажа для создания видимости легитимности своих действий. Гражданам рекомендуется критически относиться к подобным звонкам и самостоятельно обращаться в официальные органы для проверки информации.