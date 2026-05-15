Отключения мобильного интернета вредят медикам и пациентам

С весны 2025 года в России периодически отключают мобильный интернет. Среди пользователей приложения «Справочник врача» был проведён опрос, в котором приняли участие 1627 российских медиков, и больше половины из них (54%) назвали отключения интернета на рабочем месте регулярной проблемой, а 8,7% — постоянной.

Врачи жалуются, что из‑за сбоев теряют доступ к профессиональной информации на приёме: 59% не могут вовремя уточнить сведения о препарате или методе лечения, 56% лишились справочных систем поддержки клинических решений, 49% — медицинских баз данных и научных публикаций. Каждый третий (33%) не в состоянии передать данные пациента в систему или получить результаты анализов, а 40% — связаться с коллегами или пациентами. При этом в некоторых медучреждениях проводной интернет не предусмотрен, поэтому отключение мобильного полностью отрезает врачей от доступа к жизненно важной информации.Особенно уязвимыми оказались пациенты. 35% опрошенных врачей сталкивались с тем, что человек не мог записаться на приём, столько же — не мог дозвониться или написать в нужный момент. Ещё 30% медиков сообщили, что больные не получали результаты анализов через личный кабинет, а 29% — что из‑за проблем со связью обращались за помощью позже необходимого.В апреле 2026 года, после жалоб родителей детей с диабетом, Минцифры включило в белый список системы непрерывного мониторинга глюкозы — без интернета датчики переставали передавать данные на смартфон взрослого, а критическое падение уровня сахара грозило комой или летальным исходом. Однако сайты из «белого списка», как показывает практика, работают далеко не всегда.Отдельный удар по профессиональной коммуникации нанесла блокировка Telegram и YouTube. До введения ограничений 75% врачей использовали Telegram для рабочих чатов с коллегами и администрацией, 72% — для чтения и ведения медицинских каналов, 56% — для прохождения обучающих материалов и вебинаров. После блокировки у 68% медиков тормозят или не загружаются рабочие чаты, у 69% — профессиональные каналы, а 55% стали сложнее получать научные материалы. Видео с YouTube, который 75% врачей использовали для лекций и разборов клинических случаев, после блокировки перестали смотреть почти все.