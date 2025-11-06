Оцифровка документов и единый налоговый счёт: новая схема оставляет жителей РФ без сбережений

Фото freepik
В Кирове зафиксирован изощренный случай мошенничества, жертвой которого стала 69-летняя сотрудница местной больницы. Пенсионерка лишилась 1,3 миллиона рублей после того, как поверила злоумышленникам, представившимся сотрудниками госорганов. Схема аферы была построена вокруг фиктивной процедуры оцифровки кадровых документов медучреждения.
Для «защиты» от этой мнимой угрозы мошенники предложили женщине установить «систему безопасности». Они пояснили, что все её денежные средства необходимо перевести на «единый налоговый счёт», где они будут в безопасности. Жертва обмана последовала указаниям и перевела свои сбережения — 1,3 миллиона рублей — на указанные реквизиты. После получения денег мошенники прекратили общение и удалили переписку.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители призывают граждан быть бдительными при общении в мессенджерах с незнакомцами и не переводить деньги по просьбе неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками государственных структур.