Оцифровка документов и единый налоговый счёт: новая схема оставляет жителей РФ без сбережений

Александр

Фото freepik

В Кирове зафиксирован изощренный случай мошенничества, жертвой которого стала 69-летняя сотрудница местной больницы. Пенсионерка лишилась 1,3 миллиона рублей после того, как поверила злоумышленникам, представившимся сотрудниками госорганов. Схема аферы была построена вокруг фиктивной процедуры оцифровки кадровых документов медучреждения.

История началась с сообщения в Telegram, где женщине пришло предложение приглашение вступить в чат для подработки. Она прошла по указанной ссылке и через чат-бот передала свои личные данные. Вскоре с ней связался человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, а затем и «представители» прокуратуры и федерального казначейства. Преступники убедили кировчанку, что после вступления в чат её персональные данные оказались скомпрометированы, а аккаунт на портале «Госуслуг» взломан. Они заявили, что злоумышленники могут оформить на её имя кредиты, а полученные средства будут направлены на финансирование Украины, за что женщине якобы грозит уголовная ответственность.

Для «защиты» от этой мнимой угрозы мошенники предложили женщине установить «систему безопасности». Они пояснили, что все её денежные средства необходимо перевести на «единый налоговый счёт», где они будут в безопасности. Жертва обмана последовала указаниям и перевела свои сбережения — 1,3 миллиона рублей — на указанные реквизиты. После получения денег мошенники прекратили общение и удалили переписку.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители призывают граждан быть бдительными при общении в мессенджерах с незнакомцами и не переводить деньги по просьбе неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками государственных структур.
Комментарии

Дмитрий Могучев
+606
Дмитрий Могучев
У меня вопрос. Почему банк не заблокировал перевод ?
19 минут назад
#
Вася Вотафаков
+6454
Вася Вотафаков Дмитрий Могучев
Согласен. Тот же вопрос. Я на днях снимал нал. Мне больше 200к не выдали в одном банке. Пришлось идти в Сбер. Но и там голову выebли всю… пока не подтвердил что я это я и не ввел миллион паролей и физически не вставил карту вовнутрь терминала.
5 минут назад
#
Вася Вотафаков
+6454
Вася Вотафаков
Видимо у людей лишнее и родственников совсем нет что бы посоветоваться. А по мне так была бы моя бабка жива 100% бы тоже перевела … Потому что упертая была и считала всегда что умнее всех.
3 минуты назад
#