«Оцифровка стажа» приводит к потере всех накоплений

Фото freepik
63-летняя сотрудница учреждения культуры в одном из населённых пунктов Кировской области стала жертвой мошенничества и потеряла в общей сложности 1,5 миллиона рублей. Преступление было совершено по сложной многоходовой схеме, в которой злоумышленники использовали поддельное сообщение об оцифровке данных для начисления пенсионного стажа.
Поддавшись уговорам, женщина сняла со своего вклада 400 тысяч рублей и, добавив имевшиеся дома наличные, перевела злоумышленникам 594 тысячи рублей. На следующий день по их указанию она продала машину за 600 тысяч рублей и также перечислила эти деньги на указанные счета. Но на этом история не закончилась. На следующий день неизвестный снова связался с ней и сообщил, что в её автомобиле обнаружены запрещённые предметы, которые необходимо срочно отправить в Москву на экспертизу, для чего требовалось ещё 500 тысяч рублей. Не имея таких средств, женщина оформила кредит на 300 тысяч рублей и заняла 200 тысяч у знакомых, после чего перевела и эти деньги мошенникам.
Только когда женщина попыталась узнать, когда ей вернут деньги и машину, а собеседник перестал выходить на связь и удалил всю переписку, она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.