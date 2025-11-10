«Оцифровка стажа» приводит к потере всех накоплений



Фото freepik



63-летняя сотрудница учреждения культуры в одном из населённых пунктов Кировской области 63-летняя сотрудница учреждения культуры в одном из населённых пунктов Кировской области стала жертвой мошенничества и потеряла в общей сложности 1,5 миллиона рублей. Преступление было совершено по сложной многоходовой схеме, в которой злоумышленники использовали поддельное сообщение об оцифровке данных для начисления пенсионного стажа. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Инцидент начался с того, что женщина получила в рабочем чате сообщение от хорошо знакомого ей сослуживца с просьбой пройти по ссылке для проведения оцифровки данных. Доверяя отправителю, она без лишних вопросов прошла авторизацию на указанном сайте, введя свои личные данные. Спустя некоторое время потерпевшая получила в Telegram уведомление о якобы осуществленном взломе аккаунта на портале «Госуслуг». Затем последовал звонок от женщины, представившейся сотрудницей Роскомнадзора, и неизвестного мужчины. Они убедили пенсионерку, что после взлома мошенники могут получить доступ к управлению её банковскими счетами, а для защиты средств необходимо сменить казначейский счёт и банковскую ячейку, переведя все накопления на безопасный счёт.Поддавшись уговорам, женщина сняла со своего вклада 400 тысяч рублей и, добавив имевшиеся дома наличные, перевела злоумышленникам 594 тысячи рублей. На следующий день по их указанию она продала машину за 600 тысяч рублей и также перечислила эти деньги на указанные счета. Но на этом история не закончилась. На следующий день неизвестный снова связался с ней и сообщил, что в её автомобиле обнаружены запрещённые предметы, которые необходимо срочно отправить в Москву на экспертизу, для чего требовалось ещё 500 тысяч рублей. Не имея таких средств, женщина оформила кредит на 300 тысяч рублей и заняла 200 тысяч у знакомых, после чего перевела и эти деньги мошенникам.Только когда женщина попыталась узнать, когда ей вернут деньги и машину, а собеседник перестал выходить на связь и удалил всю переписку, она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.