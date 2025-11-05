Top.Mail.Ru

«Пакет Яровой» ужесточили: увеличен срок хранения переписки и голосовых бесед

Александр


Фото freepik

Правительство России втрое увеличило срок, в течение которого организаторы распространения информации (ОРИ) должны хранить пользовательскую информацию, в том числе историю переписку и записи голосовых бесед. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно новым правилам, информация об общении и других действиях пользователей должна будет храниться не один год, как ранее, а три года.

Под новое регулирование подпадает широкий спектр данных, связанных с отправкой и получением голосовых сообщений, текстов, изображений, аудио- и видеоматериалов. Три года также должны храниться сведения о пользователях (имя, телефонный номер, IP-адрес, даты и время авторизаций) и их денежных операциях. Согласно документу, по запросу интернет-платформы обязаны передавать эту информацию государственным органам, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность или обеспечивают безопасность Российской Федерации. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Нововведения затронут все ресурсы, входящие в реестр ОРИ. Он включает в себя социальные сети, мессенджеры, файлообменники, сервисы знакомств, агрегаторы доставки еды и такси, а также СМИ. С 2018 года, после вступления в силу так называемого «пакета Яровой», такие сервисы уже обязаны хранить и по требованию передавать властям данные о переписке пользователей, включая содержание сообщений. Компаниям, включённым в реестр ОРИ, придётся увеличить операционные расходы на организацию систем хранения информации с учётом новых требований.

