«Пакет Яровой» ужесточили: увеличен срок хранения переписки и голосовых бесед

Правительство России втрое увеличило срок, в течение которого организаторы распространения информации (ОРИ) должны хранить пользовательскую информацию, в том числе историю переписку и записи голосовых бесед. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно новым правилам, информация об общении и других действиях пользователей должна будет храниться не один год, как ранее, а три года.
Нововведения затронут все ресурсы, входящие в реестр ОРИ. Он включает в себя социальные сети, мессенджеры, файлообменники, сервисы знакомств, агрегаторы доставки еды и такси, а также СМИ. С 2018 года, после вступления в силу так называемого «пакета Яровой», такие сервисы уже обязаны хранить и по требованию передавать властям данные о переписке пользователей, включая содержание сообщений. Компаниям, включённым в реестр ОРИ, придётся увеличить операционные расходы на организацию систем хранения информации с учётом новых требований.