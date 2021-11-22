



В Facebook замечена сомнительная реклама криптовалюты Gram Ton, якобы выпущенной создателем «ВКонтакте» и Telegram. Ссылка из рекламы ведёт на сайт, где рассказано об этом проекте.



На сайте говорится о том, что Павел Дуров официально объявил о выпуске криптовалюты, а в перспективе она заменит собой рубль:



Павел Дуров заявил о беспрецедентном повороте: он официально занялся разработкой новой цифровой валюты, которую уже признали в России и которая в скором времени заменит национальную валюту — российский Рубль. Как сообщил Дуров, они уже давно работают над это цифровой валютой и теперь она публично доступна.



Там же приводится цитата президента РФ Владимира Путина — он будто бы обещает, что криповалюта Telegram сделает россиян миллионерами:





Российская Федерация давно уже нуждается в кардинальных переменах в сфере экономики. И выпуск новой цифровой валюты стало отличным поводом и возможностью для каждого жителя нашей страны. Запуск цифровой валюты изменит не только Россию, но и весь мир. Стоимость валюты Telegram, несомненно, будет очень высокой. Выше, чем у любой другой валюты. Когда будет обнародовано название цифровой валюты от Telegram, многие люди практически в одночасье станут миллионерами.

В качестве доказательства высокого заработка на сайте приводятся отзывы. Люди рассказывают о том, что смогли быстро заработать на автомобиль или айфон одной из последних моделей, а некоторые выкладывают скриншоты крупных денежных переводов от Telegram.Посетителям сайта предлагается оставить заявку на покупку криптовалюты Telegram, а для этого нужно указать имя, фамилию, электронный адрес и номер телефона. Эти данные, скорее всего, будут использоваться телефонными спамерами.Павел Дуров действительно хотел выпустить криптовалюту, и даже собрал деньги от инвесторов, но этот проект был закрыт из-за претензий со стороны контролирующих органов в США. Наработки выложены в открытый доступ, поэтому криптовалюта на основе блокчейн-сети TON может появиться, но она не будет иметь отношения к Дурову и Telegram.





