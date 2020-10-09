Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал ответ компании Apple на его пост, в котором сообщалось, что она вынуждает удалить его несколько каналов. Он обвинил Apple в попытке уйти от ответственности за правила, которые та сама установила в App Store для разработчиков.
Apple заявила, что не требует удалять каналы, в которых выкладывают персональные данные белорусских силовиков, а лишь хочет, чтобы администрация Telegram убрала противоправные сведения. А именно — посты, в которых содержатся имена, адреса и телефоны людей, не дававших согласие на публикацию этой информации. Apple назвала эту информацию «нерелевантной» и заявила, что ей не место в приложениях, которые распространяются через App Store.
В своём новом посте Павел Дуров отметил, что эта формулировка не учитывает тот факт, что публикации в Telegram-каналах, к которым у Apple возникли претензии, целиком состоят из «личной информации угнетателей и тех, кто помогал фальсифицировать выборы». Он также напомнил, какую информацию Apple считала нерелевантной в приложении Facebook — пометку о том, что App Store берёт 30-процентную комиссию с платежей за онлайн-мероприятия внутри соцсети.
Я категорически не согласен с определением Apple понятия «нерелевантный». Мне кажется, что причина, по которой определенный контент был подвергнут цензуре, или то, куда уходят ваши деньги, противоположны нерелевантности. Apple имеет право быть жадной и формалистичной (а может и нет — это уже дело судов и регуляторов). Но пришло время научиться Apple брать на себя ответственность за свою политику, а не пытаться скрыть ее от пользователей — они заслуживают того, чтобы знать, — написал Дуров.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Как будто это интересно 🤔
Что лает на Слона!"