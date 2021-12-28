Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своём канале очередной пост, где расхвален его мессенджер и критикуются продукты конкурентов. Эта публикация появилась после того, как основатель Signal Мэтью Розенфельд заявил, что WhatsApp и Facebook Messenger даже более безопасны, чем Telegram.
Дуров напомнил, что владельцы многих популярных мессенджеров являются резидентами США, поэтому подчиняются американскому законодательству и обязаны передавать местным спецслужбам пользовательские данные (причём, по его словам, они делают это даже в большем объёме, чем требует закон).
Дуров также написал, что мессенджеры вроде Signal и Anon создавались при участии Агентства национальной безопасности США с соблюдением утверждённых этим ведомством стандартов шифрования, поэтому в них могут быть намеренно встроены бэкдоры, позволяющие американским спецслужбам получить доступ к переписке любого пользователя.
В конце Дуров подытожил, что его конкурентам следует поработать над безопасностью своих продуктов и перепроверить факты, которые они излагают в публичном поле. Он предположил, что нападки на Telegram связаны с тем, что аудитория этого мессенджера растёт быстрее, чем у конкурентов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru