﻿Пенсионерка дважды продала жильё ради криптоинвестиций и теперь не хочет выселяться

Александр

Фото freepik

В Волгоградской области разворачивается судебный конфликт вокруг квартиры, проданной 71-летней пенсионеркой. Пожилая женщина, поверив обещаниям мошенников заработать на криптовалютной бирже, продала своё жильё, чтобы вложить средства в сомнительную финансовую операцию.

Молодой бизнесмен Карен, купивший у бабули квартиру за 2,2 млн рублей, изначально опасался возможных проблем и предпринял несколько мер предосторожности, в том числе даже записал видео, где пенсионерка подтверждала, что действует добровольно и без внешнего давления. Однако, как выяснилось позднее, на женщину действительно оказывалось влияние со стороны аферистов, которые убедили её продать квартиру для инвестиций в криптовалюту.

Мошенники обещали пенсионерке обеспечить безбедную старость, утверждая, что она останется в большом плюсе, если продаст жильё и передаст им вырученные средства. После того как деньги были получены, злоумышленники исчезли. Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Теперь она пытается оспорить сделку купли-продажи через суд и не пускает нового владельца в квартиру.

Примечательно, что Карен был не единственным покупателем квартиры. Ранее пенсионерка взяла 100 тысяч рублей у ещё одного человека в качестве аванса, пообещав продать недвижимость именно ему и никому другому. Эти деньги она, в лучших традициях так называемой «схемы Долиной», тоже не собирается возвращать, поскольку, находилась под влиянием мошенников.

Шухрат
Шухрат
Сегодня должна решить эту проблему. Сегодня рассматривают дело в верховном суде, дальше от него будут все отталкиваться.
час назад в 16:46
