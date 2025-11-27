﻿Пенсионерка дважды продала жильё ради криптоинвестиций и теперь не хочет выселяться

Фото freepik
В Волгоградской области разворачивается судебный конфликт вокруг квартиры, проданной 71-летней пенсионеркой. Пожилая женщина, поверив обещаниям мошенников заработать на криптовалютной бирже, продала своё жильё, чтобы вложить средства в сомнительную финансовую операцию.
Мошенники обещали пенсионерке обеспечить безбедную старость, утверждая, что она останется в большом плюсе, если продаст жильё и передаст им вырученные средства. После того как деньги были получены, злоумышленники исчезли. Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Теперь она пытается оспорить сделку купли-продажи через суд и не пускает нового владельца в квартиру.
Примечательно, что Карен был не единственным покупателем квартиры. Ранее пенсионерка взяла 100 тысяч рублей у ещё одного человека в качестве аванса, пообещав продать недвижимость именно ему и никому другому. Эти деньги она, в лучших традициях так называемой «схемы Долиной», тоже не собирается возвращать, поскольку, находилась под влиянием мошенников.