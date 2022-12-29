Мошенники WhatsApp

Пенсионеров обкрадывают через WhatsApp

Александр



В России участились случаи кражи денег через мессенджеры. Мошенники «охотятся» на наиболее доверчивую и уязвимую категорию — пенсионеров.

Жертве приходит сообщение о возможности досрочно получить пенсию с дополнительным бонусом в честь Нового года. Если перейти по указанной ссылке, можно попасть на сайт, где предлагается ввести реквизиты для получения выплаты — номер карты, срок действия и защитный код. После этого нужно указать код, который приходит по SMS.

На самом деле данные карты утекают к мошенникам, а вводом кода из SMS жертва подтверждает перевод денег на чужой счёт. Злоумышленники могут предложить ввести код несколько раз, таким образом средства к ним утекают несколькими траншами, что увеличивает финансовые потери.

Зачастую сообщения приходят от незнакомых контактов (в том числе с названиями вроде «Пенсионный фонд РФ»), но также бывают случаи взлома, и тогда предложение получить выплату может прийти от знакомого человека.

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