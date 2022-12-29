Пенсионеров обкрадывают через WhatsApp





В России участились случаи кражи денег через мессенджеры. Мошенники «охотятся» на наиболее доверчивую и уязвимую категорию — пенсионеров.



Жертве приходит сообщение о возможности досрочно получить пенсию с дополнительным бонусом в честь Нового года. Если перейти по указанной ссылке, можно попасть на сайт, где предлагается ввести реквизиты для получения выплаты — номер карты, срок действия и защитный код. После этого нужно указать код, который приходит по SMS.



На самом деле данные карты утекают к мошенникам, а вводом кода из SMS жертва подтверждает перевод денег на чужой счёт. Злоумышленники могут предложить ввести код несколько раз, таким образом средства к ним утекают несколькими траншами, что увеличивает финансовые потери.



Зачастую сообщения приходят от незнакомых контактов (в том числе с названиями вроде «Пенсионный фонд РФ»), но также бывают случаи взлома, и тогда предложение получить выплату может прийти от знакомого человека.

