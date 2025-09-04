Перекупы научились «скручивать пробег» у айфонов. Как распознать обман?



Мошенники активно Мошенники активно используют схему с перепрограммированием старых iPhone для продажи их под видом новых или почти новых устройств, манипулируя данными о состоянии аккумулятора. С помощью специальных программаторов они сбрасывают счетчик циклов зарядки уставшей батареи, создавая видимость нового аккумулятора с максимальной ёмкостью в настройках телефона. Эта схема особенно распространилась за последний год на фоне спада спроса на новые модели iPhone.

Недобросовестные сервисы электроники также участвуют в этом обмане, предлагая «замену» аккумулятора за 10-15 минут по подозрительно низкой цене. На самом деле физической замены не происходит — мастер просто подключает программатор и сбрасывает статистику батареи, оставляя старый изношенный аккумулятор в устройстве.Распознать обман можно по косвенным признакам: если телефон с «новым» аккумулятором быстро разряжается, неожиданно отключается при низком уровне заряда или демонстрирует нестабильную работу, скорее всего, вы стали жертвой мошеннической схемы. Особое внимание стоит обращать на слишком привлекательные цены и скорость выполнения услуги.Для точного выявления манипуляций необходима профессиональная диагностика в авторизованном сервисном центре, где специалисты могут проверить реальное состояние аккумулятора с помощью специального оборудования. Покупателям рекомендуется приобретать устройства только у проверенных продавцов и избегать подозрительно дешевых предложений, особенно на вторичном рынке.