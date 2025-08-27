Первый в мире ИИ-вирус ломает компьютеры с Windows, Linux и macOS

Иллюстрация freepik
Словацкая компания ESET обнаружила первую в мире программу-вымогатель, использующую искусственный интеллект для генерации вредоносных скриптов непосредственно на зараженных компьютерах. Новая угроза, получившая название PromptLock, написана на языке Go и пока представляет собой скорее прототип, чем полнофункциональное вредоносное ПО. Образцы для Windows и Linux уже загружены на сканер вирусов VirusTotal.
Программа использует разработанный американскими спецслужбами алгоритм шифрования SPECK с длиной ключа 128 бит, что обеспечивает высокую скорость работы. Кросс-платформенные скрипты работают на Windows, macOS и Linux. Интересно, что в промптах указан биткоин-адрес, связанный с создателем криптовалюты Сатоши Накамото, чья настоящая личность остается неизвестной.
Хотя PromptLock уже содержит деструктивные функции, они пока не реализованы полностью. Эксперты ESET отмечают, что это тестовая разработка, а не активно используемое вредоносное ПО, однако появление ИИ-вымогателя открывает новую эру киберугроз, где нейросети становятся мощным инструментом в руках преступников.