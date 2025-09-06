Песков: спецслужбы читают переписку в любых мессенджерах

Фото freepik
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все мессенджеры являются «абсолютно прозрачной системой» для спецслужб. В интервью ТАСС он подчеркнул, что пользователи должны осознавать этот факт, особенно при обсуждении корпоративных, государственных и секретных вопросов. Это заявление стало одним из самых прямых публичных подтверждений возможностей органов безопасности по мониторингу цифровых коммуникаций.
Важно отметить, что Песков не стал конкретизировать, что переписку в любых мессенджерах могут читать именно российские спецслужбы. Не исключено, что он подразумевал, что контроль над тем или иным мессенджером есть у власти той страны, где зарегистрирована компания-разработчик.