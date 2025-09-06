Песков: спецслужбы читают переписку в любых мессенджерах

Александр


Фото freepik

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все мессенджеры являются «абсолютно прозрачной системой» для спецслужб. В интервью ТАСС он подчеркнул, что пользователи должны осознавать этот факт, особенно при обсуждении корпоративных, государственных и секретных вопросов. Это заявление стало одним из самых прямых публичных подтверждений возможностей органов безопасности по мониторингу цифровых коммуникаций.

Песков конкретно указал, что прозрачность мессенджеров в первую очередь касается спецслужб, что предполагает наличие у них технических и юридических возможностей для доступа к переписке. Такое заявление отражает официальную позицию относительно контроля над цифровыми коммуникациями в интересах государственной безопасности. Данное утверждение особенно значимо в контексте использования мессенджеров для обсуждения служебной и коммерческой информации. Песков фактически предупредил, что любые конфиденциальные сведения, передаваемые через мессенджеры, потенциально могут стать доступными компетентным органам.

Важно отметить, что Песков не стал конкретизировать, что переписку в любых мессенджерах могут читать именно российские спецслужбы. Не исключено, что он подразумевал, что контроль над тем или иным мессенджером есть у власти той страны, где зарегистрирована компания-разработчик.

Комментарии

Артём Болотов
+30
Артём Болотов
Если у них в руках разблокированный телефон, они, действительно, могут читать переписку в любых мессенджерах (а ещё смотреть фотки, заметки и историю браузера).
Сегодня в 18:18
#
EDD
+863
EDD
Пургу несёт.
52 минуты назад
#
+85
olegvl2 EDD
Стопудово! У них своя реальность, а людей за идиотов держат!
36 минут назад
#
+85
olegvl2
У меня от не российских спецслужб секретов нету😂 а вот российских надо стрематься, а то они даже если ничего запрещенного не обсуждаешь, все-равно пришьют что-нибудь… Нет доверия, не было и никогда не будет!
37 минут назад
#