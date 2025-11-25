Письмо «от налоговой» может обернуться потерей всех сбережений

Фото: Freepik
Мошенники разработали новую схему обмана, действуя от имени «Почты России» и используя для этого Telegram-ботов. Как рассказал один из пострадавших, Роман, 24 ноября его жене позвонил неизвестный и представился сотрудником сортировочного центра. Он сообщил, что письмо из налоговой не может дойти до неё из-за ошибки в индексе, и данные необходимо срочно исправить.
Судя по информации об отслеживании, письмо было предварительно оформлено на сайте или в мобильном приложении «Почты России», но в реальности не оплачено и не отправлено. В качестве получателя вместо имени указана ссылка на мошеннический Telegram-бот.
К счастью, ничего страшного не произошло, Роман помог жене вернуть доступ к «Госуслугам», хотя при худшем сценарии от её имени могли взять кредиты. Как говорит мужчина, даже после подачи жалобы в поддержку Telegram мошеннический бот продолжил функционировать.