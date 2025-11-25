Письмо «от налоговой» может обернуться потерей всех сбережений



Фото: Freepik



Мошенники разработали новую схему обмана, действуя от имени «Почты России» и используя для этого Telegram-ботов. Как Мошенники разработали новую схему обмана, действуя от имени «Почты России» и используя для этого Telegram-ботов. Как рассказал один из пострадавших, Роман, 24 ноября его жене позвонил неизвестный и представился сотрудником сортировочного центра. Он сообщил, что письмо из налоговой не может дойти до неё из-за ошибки в индексе, и данные необходимо срочно исправить.

Для придания легитимности своих действий злоумышленник продиктовал женщине трек-номер, который успешно проверялся в официальном приложении почтовой службы. Это заставило её поверить в подлинность звонка. Далее мошенник направили её в Telegram-бот, через который, по его словам, нужно авторизоваться, чтобы внести корректировку. Женщина перешла по ссылке и прошла авторизацию на портале «Госуслуги». После этого злоумышленник получил доступ к её учётной записи. Далее от её имени начали массово заказывать различные справки, а аватарка профиля была заменена на изображение с надписью «Скам».Судя по информации об отслеживании, письмо было предварительно оформлено на сайте или в мобильном приложении «Почты России», но в реальности не оплачено и не отправлено. В качестве получателя вместо имени указана ссылка на мошеннический Telegram-бот.К счастью, ничего страшного не произошло, Роман помог жене вернуть доступ к «Госуслугам», хотя при худшем сценарии от её имени могли взять кредиты. Как говорит мужчина, даже после подачи жалобы в поддержку Telegram мошеннический бот продолжил функционировать.