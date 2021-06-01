



Правительство РФ планирует развернуть по всей стране систему видеоотслеживания «Безопасный город». Сейчас она запущена в Москве.



Систему «Безопасный город» внедрят в российских городах с крупной и средней численностью населения. На этот проект потратят 97 миллиардов рублей, при этом каждому российскому региону будет выделено ориентировочно по 3 миллиарда рублей, в том числе на закупки оборудования, необходимого для работы этой системы. Финансированием развёртывания системы «Безопасный город» займётся институт развития ВЭБ.РФ. Поставки оборудования будут осуществляться «Ростехом» и «Ростелекомом».



В «Безопасный город» интегрирована система распознавания лиц, которая позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске по заявлению родственников или за совершение преступлений. Камеры наблюдения установлены на улицах, во дворах, метрополитене, зданиях и других местах с большой посещаемостью. Распознавание осуществляется не только по лицу, но и по фигуре и другим особенностям человека, поэтому от него невозможно «спастись» надев маску или укутавшись шарфом.







