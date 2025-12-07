Забытый номер — угроза безопасности. Почему нельзя просто выбросить старую SIM-карту?



Неиспользуемый номер телефона, даже с положительным балансом, может стать серьёзной угрозой для вашей финансовой и личной безопасности. Операторы связи в праве расторгнуть договор и отключить SIM-карту, если по ней в течение длительного срока (обычно от 90 до 180 дней) нет платной активности — звонков, SMS или использования мобильного интернета.

Главная опасность заключается в том, что отключённый и затем переданный новому абоненту номер автоматически получает доступ к SMS-уведомлениям, кодам подтверждения и механизмам восстановления доступа всех сервисов, к которым он был привязан ранее. Это создаёт риск компрометации аккаунтов, даже если новый владелец номера не имеет злого умысла — система аутентификации просто начнёт отправлять ему ваши коды.Номер телефона служит основным или резервным ключом для доступа практически ко всем цифровым сервисам: от банковских приложений и «Госуслуг» до социальных сетей, электронной почты и маркетплейсов. Поэтому его утрата равносильна потере ключей от вашей онлайн-жизни. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют при планировании отказа от номера составить список всех сервисов, где он используется: банки, государственные платформы, почта, мессенджеры, облачные хранилища, игровые аккаунты.При первой возможности необходимо сообщить в банк о смене номера или утрате SIM-карты, чтобы остановить отправку SMS и кодов подтверждения. Также нужно обновить номер в «Госуслугах» — это можно сделать через приложение банка, личный кабинет на портале или в МФЦ. Особое внимание следует уделить электронной почте, через которую восстанавливается доступ к большинству онлайн-сервисов. Необходимо удалить старый номер из всех способов входа и восстановления, в том числе там, где он указан как резервный. Это заблокирует потенциальному злоумышленнику или новому владельцу номера возможность сбросить пароли и завладеть вашими аккаунтами.