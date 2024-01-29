Почти 100% авторизаций на «Авито» проходят с использованием функции «Безопасный вход»

«Наши пользователи активно используют инструменты безопасности — встроенные инструменты коммуникаций, „Безопасный вход“, возможности проверки подлинности профиля. Мы стремимся создать привычку безопасного поведения в цифровой среде и в офлайне. И для этого не только развиваем технологии безопасности, но и постоянно рассказываем о том, как они работают, и почему важно их использовать. Эта комплексная работа позволила нам повысить уровень безопасности на платформе в 65 раз за последние три года», — рассказала Наталья Юматова, директор по продукту в департаменте доверия и безопасности «Авито».

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За прошедший год число пользователей «Авито», в профилях которых подключена двухфакторная аутентификация с использованием кода из SMS или пуш-уведомления («Безопасный вход»), выросло в два раза и достигло 60% от общего числа. 98% авторизаций на платформе проходит по безопасному сценарию: с проверкой или с уже ранее проверенных устройств.«Безопасный вход» на «Авито» был запущен в конце 2021 года. Использование функции помогает дополнительно повысить защиту аккаунта, при этом не осложняя вход на платформу — ввести код подтверждения нужно только один раз с каждого нового устройства. Подключить «Безопасный вход» можно в настройках профиля. Указанный пользователем номер телефона будет проверен на актуальность. Если добавлено несколько номеров, для идентификации можно использовать любой из них.