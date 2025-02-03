Под видом таксиста может приехать маньяк

Александр



Пользовательница X с ником Dr_Alice_Woods из Санкт-Петербурга рассказала историю, которая могла бы закончиться для неё очень плохо, если бы она не проявила внимательность. Она вызвала такси, и за ней приехал очень подозрительный человек.

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Dr_Alice_Woods пишет, что номер приехавшего за ней автомобиля был не таким, как показывало приложение. Она отменила поездку и перезаказала такси, а по пути заметила, что предыдущий едет за ними следом. По прибытии к месту назначения она попросила таксиста не уезжать, пока она не зайдёт в подъезд (в парадную, если по-питерски).

Девушка напугалась настолько сильно, что когда в следующий раз вызвала такси, позвонила в поддержку «Яндекс Такси» и заставила оператора беседовать с ней до тех пор, пока не прибыла машина. Только удостоверившись, что приехал автомобиль с теми же номерами, что указаны в приложении, она успокоилась и села в салон.

Dr_Alice_Woods призывает всех быть осторожнее в поездках с незнакомыми водителями. Она считает, что первый таксист был маньяком и планировал похитить её, чтобы, к примеру, вырезать из неё органы и продать их на чёрном рынке.

-11
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Комментарии

+13
xvxxvx
что за сюр вы пишете ребята)))
как будто спидинфо нашел из конца девяностых))
3 февраля 2025 в 16:29
#
kardigan
+3889
kardigan
Что это за трэш Александр?! Чтож она не попыталась другим помочь, зафиксировав его, или хотя бы написать в поддержку?-вдруг он уже понавырезал у других кучу органов. Не по человечески как то.
Да и кстати, когда выходишь к такси разве не номера смотришь для начала, хотя бы для того, чтоб нмашины не перепутать?!😀
3 февраля 2025 в 16:37
#
tellurian
+2130
tellurian
Какая-то дичь 🤪
3 февраля 2025 в 18:07
#
Tigrolik
+770
Tigrolik
Вызовут 2-3 машины, а потом белку ловят.
3 февраля 2025 в 19:19
#
Yuri Konst
+23
Yuri Konst
Чего она там нажралась?
3 февраля 2025 в 23:52
#

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