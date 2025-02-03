Под видом таксиста может приехать маньяк





Пользовательница X с ником Dr_Alice_Woods из Санкт-Петербурга рассказала историю, которая могла бы закончиться для неё очень плохо, если бы она не проявила внимательность. Она вызвала такси, и за ней приехал очень подозрительный человек. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Dr_Alice_Woods пишет, что номер приехавшего за ней автомобиля был не таким, как показывало приложение. Она отменила поездку и перезаказала такси, а по пути заметила, что предыдущий едет за ними следом. По прибытии к месту назначения она попросила таксиста не уезжать, пока она не зайдёт в подъезд (в парадную, если по-питерски).Девушка напугалась настолько сильно, что когда в следующий раз вызвала такси, позвонила в поддержку «Яндекс Такси» и заставила оператора беседовать с ней до тех пор, пока не прибыла машина. Только удостоверившись, что приехал автомобиль с теми же номерами, что указаны в приложении, она успокоилась и села в салон.Dr_Alice_Woods призывает всех быть осторожнее в поездках с незнакомыми водителями. Она считает, что первый таксист был маньяком и планировал похитить её, чтобы, к примеру, вырезать из неё органы и продать их на чёрном рынке.