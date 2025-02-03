Под видом таксиста может приехать маньяк

Пользовательница X с ником Dr_Alice_Woods из Санкт-Петербурга рассказала историю, которая могла бы закончиться для неё очень плохо, если бы она не проявила внимательность. Она вызвала такси, и за ней приехал очень подозрительный человек.
Девушка напугалась настолько сильно, что когда в следующий раз вызвала такси, позвонила в поддержку «Яндекс Такси» и заставила оператора беседовать с ней до тех пор, пока не прибыла машина. Только удостоверившись, что приехал автомобиль с теми же номерами, что указаны в приложении, она успокоилась и села в салон.
Dr_Alice_Woods призывает всех быть осторожнее в поездках с незнакомыми водителями. Она считает, что первый таксист был маньяком и планировал похитить её, чтобы, к примеру, вырезать из неё органы и продать их на чёрном рынке.