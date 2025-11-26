Top.Mail.Ru

Подростки стали планировать убийства в Roblox. Вдохновляются игрой, убивают в реальности

Александр


В Санкт-Петербурге произошло шокирующее преступление: 13-летняя школьница жестоко убила собственную мать после ссоры из-за ограничений на использование гаджетов. По данным следствия, конфликт произошёл утром, когда девочка в очередной раз поругалась с 46-летней матерью, которая контролировала время её пребывания в соцсетях и не разрешала часто гулять с друзьями.

В порыве гнева девочка схватила нож и нанесла матери смертельные ранения. Осознав содеянное, она попыталась скрыть следы преступления: нанесла себе порезы на руки, подожгла квартиру, а затем вызвала полицию. Девочка сообщила правоохранителям выдуманную историю о нападении неизвестного мужчины, который якобы убил её мать, ранил её саму и устроил поджог.

Однако в ходе допроса школьница не выдержала и созналась в содеянном, полностью раскрыв детали преступления. Установлено, что девочка проводила много времени в Roblox и разместила у себя в соцсетях видео со своим аватаром из этой игры, танцующим в огне под песню Инстасамки. Следственный комитет взял дело на особый контроль, но в любом случае убийца избежит уголовной ответственности в силу возраста.
0
Комментарии

kardigan
+4293
kardigan
Капец, что творится с людьми.
9 минут назад
#