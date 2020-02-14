Пользователи мобильного оператора МТС в очередной раз испытывают проблемы со связью. Отмечаются трудности с доступом к интернету и голосовой связи.
На момент публикации на сайте Downdetector было более 190 отчетов и их количество продолжает расти. В основном со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.
Напомним, у оператора МТС был масштабный сбой 7 февраля, на тот момент большинство абонентов крупных городов столкнулись с проблемами в работе связи.
На момент публикации на сайте Downdetector было более 190 отчетов и их количество продолжает расти. В основном со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.
Напомним, у оператора МТС был масштабный сбой 7 февраля, на тот момент большинство абонентов крупных городов столкнулись с проблемами в работе связи.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия