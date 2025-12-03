Покупать автомобили с рук стало очень опасно. Продавцы используют «схему Долиной»



В Самаре В Самаре разворачивается судебная тяжба, которая стала новым проявлением печально известной «схемы Долиной» . На этот раз под ударом оказался не объект недвижимости, а автомобиль, и одна из сторон конфликта — участник СВО, находящийся на фронте.

57-летняя Елена продала свой автомобиль Kia Soul за 850 тысяч рублей, но спустя несколько месяцев подала иск о признании сделки недействительной. Женщина утверждает, что действовала под влиянием мошенников и не отдавала себе отчёта в своих действиях, подтвердив это медицинскими документами. Она требует вернуть не только автомобиль, но и запасные колёса, переданные при продаже.Проблема усугубляется тем, что покупатель уже успел перепродать машину другому человеку. Её последним владельцем стал местный житель Владислав, который вскоре после покупки ушёл на фронт. Теперь Елена пытается добиться рассмотрения дела в суде без его участия, в то время как Владислав из зоны проведения СВО направляет обращения с просьбой дождаться его возвращения для участия в процессе. Его адвокат также настаивает на переносе заседаний.«Схема Долиной» вышла за рамки рынка недвижимости и начала угрожать сделкам с другими активами, включая автомобили. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в комментарии для СМИ подтвердила, что проблема приобрела системный характер и подрывает доверие к продавцам, заставляя людей бояться совершать любые крупные сделки. В парламенте сейчас рассматривают меры по защите добросовестных участников сделок. Среди предлагаемых решений — изменения в гражданском законодательстве, которые позволят покупателю приостановить регистрацию перехода прав до завершения всех судебных разбирательств, включая встречные иски. Это должно предотвратить потерю имущества или денег до вынесения окончательного решения. Кроме того, Абрамченко считает ключевым корректировку судебной практики через пленум Верховного суда, что могло бы обеспечить единый подход к подобным делам и защитить тех, кто приобрёл имущество законным способом. Она уже обратилась с соответствующей просьбой к председателю ВС.