Покупателей флагманских смартфонов Samsung нагло кинули на «Мегамаркете»

Artemii2101 рассказал о неудачном опыте покупки смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra на «Мегамаркете». Он заплатил за это устройство 64 тысячи рублей (что гораздо ниже рыночной цены), выбрал доставку в постамат «Пятёрочки», а когда вскрыл коробку, обнаружил внутри две упаковки с батарейками Duracell.
Процесс вскрытия фиксировался камерой постамата и камерами в магазине, поэтому покупатель не особо волновался насчёт возврата денег; он сразу обратился в поддержку, рассказал о произошедшем и отправился домой. Чуть позже поддержка «Мегамаркета» ответила, что нужно ждать ответа продавца и по прошествии десяти дней будет принято решение, возвращать деньги или нет.
Artemii2101 заглянул на страницу товара и обнаружил ещё с десяток отзывов от тех, кто точно так же получил батарейки вместо смартфона. Он погуглил продавца и выяснил, что тот подал заявление о банкротстве. Проблема заключается ещё и в том, что продавца удалили с маркетплейса, поэтому ответ от него по поводу возврата не поступит. Завладел ли он деньгами обманутых покупателей, неизвестно, поскольку у «Мегамаркета» несколько схем сотрудничества с продавцами, в том числе с возможностью моментально выводить средства.
Комментаторы объяснили, что обман был предсказуем с самого начала: смартфон продавался в полтора раза дешевле реальной цены, а продавец зарегистрировался недавно и уже был с низким рейтингом. Кроме того, подобные товары лучше заказывать с получением в ПВЗ, тогда появляется возможность сразу же вернуть их без лишней волокиты и получить возврат средств.
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