Полицейские начали просить ввести на смартфоне странный код. Для чего и стоит ли бояться?

Александр


Сайт ITCrumbs рассказал, что участились случаи, когда полицейские подходят на улице к прохожим и просят набрать на смартфоне комбинацию *#06#, после чего пробивают появившуюся на экране информацию по своей базе.

USSD-команда *#06# используется для просмотра уникального идентификатора мобильного устройства IMEI. У полиции есть база, в которой содержатся IMEI-номера украденных и утерянных смартфонов. 

Если сотрудник МВД остановил вас с просьбой ввести эту USSD-команду, паниковать не стоит, особенно когда вы уверены, что смартфон достался вам на законных основаниях. Можно вообще отказаться выполнять просьбу полицейского, но в этом случае есть вероятность, что у него возникнут подозрения и он найдёт способ добиться своего (например, заявит, что у него есть ориентировка и нужно проехать в отдел для проверки документов и установления личности).

Стоит понимать, что IMEI-номера не столь уж уникальны, они иногда повторяются (чаще всего у дешёвых китайских аппаратов). Кроме того, существует софт для перепрошивки IMEI. А криминальный след может найтись у смартфона, купленного с рук (особенно без коробки и документов), ведь вы не знаете, какими судьбами он оказался у предыдущего владельца.

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Комментарии

tellurian
+1652
tellurian
Могут в отделение отвезти. А по факту дичь.
Сегодня в 19:25
#
Вася Вотафаков
+5933
Вася Вотафаков tellurian
Ну почему дичь. Мобилы воруют пачками. И потом сливают через сайты. Если у полиции вызовет подозрение физиономия абонента, то логично проверить ее на угон.
Сегодня в 19:51
#
tellurian
+1652
tellurian Вася Вотафаков
Так базы общей нет. Как они проверят? Заявление пишут единицы. Воруют сотнями или тысячами.
2 часа назад в 20:16
#
SithV
+1703
SithV
Совет эксперта — просто не выглядите подозрительно!))
Сегодня в 20:03
#
+7
frog83
Для начала пусть продемонстрирует ориентировку, свои подозрения он может оставить при себе.
2 часа назад в 20:28
#
+61
lorxela
Лет цать назад гулял с маленькой дочкой. Она бесилась в ледовом городке, а я стоял в сторонке и читал на смартфоне. Подходят два тупых мента и говорят что у какой-то девочки украли iPhone 6 и надо проверить IMEI моего телефона. Я говорю что у меня iPhone 5. Нет все равно надо проверить
2 часа назад в 21:06
#