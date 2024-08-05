Полицейские начали просить ввести на смартфоне странный код. Для чего и стоит ли бояться?

Сайт ITCrumbs рассказал, что участились случаи, когда полицейские подходят на улице к прохожим и просят набрать на смартфоне комбинацию *#06#, после чего пробивают появившуюся на экране информацию по своей базе.
USSD-команда *#06# используется для просмотра уникального идентификатора мобильного устройства IMEI. У полиции есть база, в которой содержатся IMEI-номера украденных и утерянных смартфонов.
Если сотрудник МВД остановил вас с просьбой ввести эту USSD-команду, паниковать не стоит, особенно когда вы уверены, что смартфон достался вам на законных основаниях. Можно вообще отказаться выполнять просьбу полицейского, но в этом случае есть вероятность, что у него возникнут подозрения и он найдёт способ добиться своего (например, заявит, что у него есть ориентировка и нужно проехать в отдел для проверки документов и установления личности).
Стоит понимать, что IMEI-номера не столь уж уникальны, они иногда повторяются (чаще всего у дешёвых китайских аппаратов). Кроме того, существует софт для перепрошивки IMEI. А криминальный след может найтись у смартфона, купленного с рук (особенно без коробки и документов), ведь вы не знаете, какими судьбами он оказался у предыдущего владельца.
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