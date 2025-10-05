Полиция рассказала, как не стать жертвой мошенников. Очень дельный совет!



МВД рекомендовало россиянам не указывать в соцсетях полные ФИО и дату рождения, чтобы не помогать мошенникам. Слишком большой объем личной информации в открытом доступе позволяет злоумышленникам собирать данные для преступных схем.

Ведомство также предупредило об опасности хранения на смартфоне сканов и фотографий паспорта, СНИЛС, ИНН и банковских карт. Для таких документов рекомендуются защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Пароли от банковских приложений и соцсетей лучше хранить в менеджерах паролей или офлайн. Отдельное внимание уделяется истории сообщений от банков. Регулярная очистка таких переписок лишает мошенников информации о финансовых привычках и уровне дохода пользователя.

Ранее МВД уже пресекало работу сервисов по продаже персональных данных россиян. Новые рекомендации призваны помочь гражданам самостоятельно защитить свою цифровую безопасность в условиях растущего количества мошеннических схем.