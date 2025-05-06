Полиция соберёт досье на любого — достаточно лишь номера телефона

Министерство цифрового развития РФ опубликовало проект постановления, которое обяжет операторов сотовой связи делиться с правоохранительными органами и спецслужбами имеющимися данными об абонентах. В пояснительной записке говорится, что данные будут передаваться на законных основаниях, и эта мера поможет в борьбе с преступностью, в том числе мошенничеством.
Для передачи сведений будет задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которую уже используют и государственные органы и банки. Через эту систему МВД, ФСБ и другие организации, наделённые правом заниматься оперативно-розыскной деятельностью, могут истребовать информацию об определённых гражданах (например, подозреваемых в преступлениях или пропавших без вести). Запрос необходимо будет обработать в течение 24 часов. Ранее правоохранительным органам и спецслужбам приходилось вручную запрашивать некоторые сведения, это отнимало время, а в некоторых случаях (например, из-за некорректного документального оформления) они получали отказ или запросы игнорировались.