Полиция соберёт досье на любого — достаточно лишь номера телефона

Александр


Министерство цифрового развития РФ опубликовало проект постановления, которое обяжет операторов сотовой связи делиться с правоохранительными органами и спецслужбами имеющимися данными об абонентах. В пояснительной записке говорится, что данные будут передаваться на законных основаниях, и эта мера поможет в борьбе с преступностью, в том числе мошенничеством.

Для передачи сведений будет задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которую уже используют и государственные органы и банки. Через эту систему МВД, ФСБ и другие организации, наделённые правом заниматься оперативно-розыскной деятельностью, могут истребовать информацию об определённых гражданах (например, подозреваемых в преступлениях или пропавших без вести). Запрос необходимо будет обработать в течение 24 часов. Ранее правоохранительным органам и спецслужбам приходилось вручную запрашивать некоторые сведения, это отнимало время, а в некоторых случаях (например, из-за некорректного документального оформления) они получали отказ или запросы игнорировались.

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В случае с физлицами операторы обязаны по номеру телефона предоставлять следующие сведения об абоненте: ФИО, дата рождения, реквизиты паспорта, место проживания, дата заключения договора, статус телефонного номера (активен или неактивен) и дата последнего использования телефонного номера. Для юрлиц предусмотрено предоставление сведений о наименовании, местонахождении и ИНН, а также ФИО, дата рождения и реквизиты паспорта абонента, пользующего телефонным номером.
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