Полиция США для идентификации людей использует систему распознавания лиц Clearview AI, которая методом сканирования анализирует фотографии пользователей Facebook. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).Помимо Facebook, система сканирует изображения с YouTube, а также с «миллионов других сайтов». Всего Clearview AI анализирует приблизительно до трех миллиардов снимков.The New York Times сообщает, что система зачастую собирает информацию с нарушением условий социальных сетей. Сайт Business Insider подчеркивает, что сразу после публикации информации, Facebook запустила расследование ситуации с использованием инструментов Clearview AI.Сообщается, что приложением пользуются около 600 полицейских департаментов США. Стоимость доступа к системе составляет 2 000 долларов. Работает она следующем образом, после загрузки фотографии подозреваемого Clearview AI сопоставляет исходное изображение со снимками соцсетей в открытом доступе.NYT отмечает, что система распознавания умеет работать с очками дополненной реальности, а это в свою очередь даёт возможность мгновенной идентификации.Некоторые крупные города, включая Сан-Франциско, запретили полиции использовать технологию Clearview AI. Несмотря на это, большинство департаментов продолжает использовать систему идентификации. Стоит отметить, что доступ к системе имеет не только полиция, технология была лицензирована некоторым компания в целях безопасности.На данный момент мало, что известно о компании, которая стоит за разработкой Clearview. Её официальный сайт представляет собой пустую страницу, где указан поддельный адрес. Единственный сотрудник компании, который был обнаружен в LinkedIn — менеджер по продажам, он использует ненастоящее имя «Джон Гуд».Технология распознавания лица всегда вызывала много спорных вопросов, поскольку не исключены ложные совпадения. Стоит отметить, что некоторые системы, включая Clearview, не проходили проверку независимыми экспертами. Помимо этого, NYT подчеркивает, что система распознавания несет дополнительные риски, поскольку правоохранительные органы загружают конфиденциальные фотографии на серверы компании, а к ним могут получить доступ злоумышленники.Журналистам NYT удалось получить информацию о Clearview. Стартап был основан Хоаном Тон-То и Ричардом Шварцем, который успел поработать бывшим помощником мэра Нью-Йорка, при финансовой поддержке инвестора Facebook и Palantir Питера Тиля.Австралиец Тон-То и Шварц встретились в 2016 году, позднее они решили заняться бизнесом по распознавания лиц. Тон-То занялся созданием приложения, а Шварц воспользовался своими контактами для привлечения инвестиций.Изначально создатели проекта не знали, кому они будут его продавать. Планировалось интегрировать его в камеры наблюдений, а также в качестве инструмента для служб безопасности отелей и прочих организаций. Позднее было решено сосредоточиться на правоохранительных органах. Сразу после этого компания получила первое финансирование от внешних инвесторов.