Полицию внедрят в российские сервисы знакомств

Александр



Российские приложения для знакомств могут получить доступ к базе данных МВД. Цель — автоматическая проверка пользователей на наличие судимостей. Эта мера призвана повысить безопасность виртуальных встреч.

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Исследование безопасности в российских дейтинг-сервисах выявило тревожную статистику. Среди 3700 опрошенных жителей городов разного размера 60% сталкивались с мошенничеством во время переписки в приложениях. Это подтверждает, что за анонимными профилями нередко скрываются злоумышленники. При этом 70% респондентов назвали отметку о судимости пользователя действенной мерой защиты. Однако проверить эту информацию самостоятельно сервисы не могут — требуется доступ к официальной базе МВД.

Именно поэтому партия «Новые люди» и приложение «Твинби» предложили радикальное решение проблемы. Их инициатива — интеграция базы данных МВД с дейтинговыми платформами. Механизм прост: пользователь указывает наличие или отсутствие судимости при регистрации, система автоматически проверяет данные и выдает подтвержденному аккаунту специальный бейдж. Это позволит ходить на свидания с большей уверенностью, хотя и вызывает вопросы о защите персональных данных.


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