Полицию внедрят в российские сервисы знакомств

Российские приложения для знакомств могут получить доступ к базе данных МВД. Цель — автоматическая проверка пользователей на наличие судимостей. Эта мера призвана повысить безопасность виртуальных встреч.
Именно поэтому партия «Новые люди» и приложение «Твинби» предложили радикальное решение проблемы. Их инициатива — интеграция базы данных МВД с дейтинговыми платформами. Механизм прост: пользователь указывает наличие или отсутствие судимости при регистрации, система автоматически проверяет данные и выдает подтвержденному аккаунту специальный бейдж. Это позволит ходить на свидания с большей уверенностью, хотя и вызывает вопросы о защите персональных данных.