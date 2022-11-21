Пользователей карт «Мир» попытались надурить

Вчера вечером паблик платёжной системы «Мир» в социальной сети «ВКонтакте» подвергся взлому. Его подписчики получили мошенническое сообщение.



От паблика пришло предложение увеличить размер кэшбэка по картам «Мир» до 17% от покупок с максимальным вознаграждением до 25 тысяч рублей за всё время участия. Звучит очень хорошо, хотя и не фантастически, поэтому вполне достоверно.







Пользователям предлагалось перейти по ссылке на сайт «Мир», а затем авторизоваться на сайте «ВКонтакте», но если присмотреться к URL-адресам, можно заметить, что они фейковые и не имеют отношения к этим проектам.



Целью мошенников был угон аккаунтов «ВКонтакте». Сколько аккаунтов удалось похитить, неизвестно. VK-паблик «Мир» умолчал об этом инциденте, не рассказал о взломе на своей стене или в повторном сообщении, а мошенническое сообщение из личной переписки было удалено, поэтому его увидели не все подписчики.

