



История снова оказалась циклична: вредоносные сообщения, от которых страдали пользователи ICQ почти полтора десятилетия назад, снова появились. Но уже в современных мессенджерах, пользователям которых не знаком этот «прикол» по той или иной причине (например, в силу возраста или из-за того, что у них тогда не было интернета).



Злоумышленники атакуют прежде всего WhatsApp. Примерно с середины апреля они массово рассылают через взломанные аккаунты и групповые чаты ссылки на установочные APK-файлы с вирусами. Чтобы жертва заинтересовалась файлом, скачала его на свой смартфон и установила приложение, используется проверенная временем схема — злоумышленник указывает, что это приложение меняет цвет иконки мессенджера на розовый, золотой или какой-нибудь другой.



Удивительно, но находятся те, кто в это верит. Иконка, естественно, остаётся прежней, зато к злоумышленникам со смартфона жертвы утекает ценная информация: фотографии, список контактов, платёжные данные, переписка в мессенджерах, логины и пароли от сайтов и приложений и многое другое. Вредоносное приложение маскируется и ведёт себя как keylogger, то есть фиксирует всё, что пользователь набирает на клавиатуре, и пересылает это удалённому серверу.



WhatsApp начал бороться с распространением этого вируса и старается блокировать сообщения с сомнительными ссылками, но теперь злоумышленники атакуют по схожей схеме и другие мессенджеры.







Во времена, когда был популярен ICQ, вирусы для компьютеров и телефонов распространялись примерно так же. Хакеры взламывали аккаунты и отправляли по всему контакт-листу ссылку на файл с сообщением о том, что он меняет цвет иконки приложения на синий или ещё какой-нибудь. Поскольку сообщение приходило от знакомого (хотя бы по общению в сети) человека, это повышало уровень доверия, и жертва с большой вероятностью переходила по ссылке, скачивала вирус и заражала им своё устройство. Дальнейшие действия зависели от того, что это за вирус — например, он мог оказаться тем же «кейлоггером», фиксирующим все введённые с клавиатуры данные.



Распространять вирусы в современных мессенджерах стало намного легче, чем в ICQ в прошлом. Не нужно взламывать аккаунты, достаточно зайти в групповые чаты с сотнями и тысячами собеседников и накидать туда ссылок на вредоносы. Если вы увидите такие ссылки, не переходите по ним, это единственный действенный способ обезопасить себя от вируса.







