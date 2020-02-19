



Компания Help Net Security сообщила о том, что компьютеры с Windows 7 стали намного чаще подвергаться хакерским атакам. Вероятно, это связано с тем, что компания Microsoft официально прекратила поддержку этой операционной системы, и теперь она гораздо более уязвима, чем Windows 10.



В 2020 году количество атак на Windows 7 увеличилось в 2,25 раза, при этом код почти всех вирусов уникален и специфичен, из чего можно сделать вывод, что они создавались специально для этой операционной системы и не атакуют другие версии Windows.



Заражению и атакам больше всего подвержены компьютеры обычных пользователей, в сравнении с устройствами, установленными в организациях, их атакуют в два раза чаще. 10% уязвимых компьютеров сталкивались с шестью случаями заражения, а 35% — как минимум с тремя.



Одна из наиболее распространённых угроз — фишинг. Мошенники создают поддельные версии сайтов Facebook, Microsoft, Apple, Google, PayPal и Dropbox, чтобы с их помощью похищать личные данные (логины и пароли для входа в сервисы) и платёжную информацию.



Перейти с Widows 7 на Windows 10 всё ещё можно бесплатно. У пользователей по-прежнему получается активировать актуальную версию операционной системы Microsoft ключом от старых ОС (Windows 7, 8 и 8.1). При этом платить за апгрейд не требуется.







