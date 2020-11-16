Организация по защите цифровых прав Noyb решила засудить Apple за несправедливые, по её мнению, методы ведения бизнеса. Иски поданы от имени отдельных потребителей в Германии и Испании, а к их рассмотрению будут привлечены эксперты органов по защите данных соответствующих стран. В то же время в США пользователи подали в суд на компанию Google примерно на том же основании.
Пользователи недовольны тем, что Apple размещает в своих смартфонах специальный код отслеживания, аналогичные файлам cookies на сайтах. Они считают, что это нарушает законодательство Европейского союза о неприкосновенности частной жизни, требующее предварительного согласия пользователя на установку идентификационного кода и использование получаемых с помощью него сведений.
В случае с Google истцы негодуют, что компания без их разрешения тратит мобильный трафик на передачу данных. Они указывают, что на Android-смартфонах требуется принять четыре соглашения (Условия пользования, Политика конфиденциальности, Соглашение об управляемом Google Play, Условия пользования Google Play), но ни в одном из них не упоминается, что устройству необходимо расходовать трафик на фоновую передачу данных в сотовой сети. В иске приводится пример: Samsung Galaxy S7 под управлением Android с учётной записью Google и настройками по умолчанию без подключения к Wi-Fi ежедневно отправлял на сервера Google и получал от них в среднем по 8,88 МБ данных.
Большая часть собранной на Android информации — логи о подключениях к сетям сотовой связи, показателях смартфона, местоположении и запущенных приложениях. Истцы полагают, использование мобильного трафика приводит к чрезмерным и неожиданным расходам, а операционная система могла бы откладывать отправку этих данных до того момента, пока смартфон не подключится к сети Wi-Fi. Они также считают, что Google использует собранные данные для своего рекламного бизнеса, и именно поэтому компания предусмотрела сбор данных в любое время, ведь чем они актуальнее, тем выше их коммерческая ценность.
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Теперь уже поздно протестовать и вырываться, когда вы уже покупаете то что Им надо и сколько надо и даже голосуете за того кого Им надо и даже после смерти ( как показала жизнь) будите голосовать.