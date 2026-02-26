Пользователи Telegram потеряли тысячи долларов на подарках

Фото freepik
Крупнейшие оффчейн-маркетплейсы, специализирующиеся на торговле коллекционными подарками в Telegram, 26 февраля экстренно приостановили свою работу, сообщил «Код Дурова». Причиной стала мошенническая схема, позволяющая злоумышленникам возвращать проданные подарки, оставляя покупателей и без предмета коллекции, и без потраченных средств. Пользователи, успевшие совершить сделки, сообщают о потерях, исчисляемых тысячами долларов.
Пострадавший теряет и подарок, который возвращается мошеннику, и деньги, которые он заплатил за покупку. Злоумышленник же, провернув эту операцию, остаётся с комиссией, самим подарком и дополнительно получает средства от его продажи. Владельцы пострадавших маркетплейсов отреагировали на инцидент и обратились в Telegram за содействием в решении проблемы. В Getgems.io, популярной NFT-площадке на блокчейне TON, заявили, что подарки, находящиеся непосредственно в блокчейне, торгуются безопасно, без рисков рефанда, однако все операции с оффчейн-подарками временно приостановлены. В маркетплейсе Portals доступ возобновили только для пользователей, зарегистрированных до 1 января 2026 года и имевших хотя бы один подарок в приложении. В MRKT, ещё одном оффчейн-маркетплейсе, сообщили, что им потребуется около 24 часов для сбора всех данных об инциденте и тщательной оценки убытков пользователей.
Участники рынка предполагают, что для предотвращения подобных схем в будущем маркетплейсы могут быть вынуждены ввести заморозку полученных от продажи средств на срок до 21 дня — именно столько времени даётся на возможный возврат звёзд. Эта проблема не нова: в апреле 2025 года пользователи Telegram уже теряли средства из-за массового аннулирования подарков, связанного с возвратом звёзд мошенниками. Тогда ущерб за несколько дней превысил десятки тысяч долларов, а количество возвращённых подарков исчислялось тысячами.