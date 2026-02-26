Пользователи Telegram потеряли тысячи долларов на подарках



Фото freepik



Крупнейшие оффчейн-маркетплейсы, специализирующиеся на торговле коллекционными подарками в Telegram, 26 февраля экстренно приостановили свою работу, Крупнейшие оффчейн-маркетплейсы, специализирующиеся на торговле коллекционными подарками в Telegram, 26 февраля экстренно приостановили свою работу, сообщил «Код Дурова». Причиной стала мошенническая схема, позволяющая злоумышленникам возвращать проданные подарки, оставляя покупателей и без предмета коллекции, и без потраченных средств. Пользователи, успевшие совершить сделки, сообщают о потерях, исчисляемых тысячами долларов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Суть схемы основана на механизме возврата комиссии за передачу подарка. Когда пользователь передаёт подарок аккаунту маркетплейса для последующей продажи, с него взимается комиссия в размере 25 звёзд (около 30 рублей). Мошенники обнаружили, что эту комиссию можно отозвать, если звёзды, потраченные на её оплату, были приобретены через App Store или Google Play, которые допускают возврат платежей. После отмены транзакции подарок возвращается исходному владельцу, хотя он уже был продан новому покупателю.Пострадавший теряет и подарок, который возвращается мошеннику, и деньги, которые он заплатил за покупку. Злоумышленник же, провернув эту операцию, остаётся с комиссией, самим подарком и дополнительно получает средства от его продажи. Владельцы пострадавших маркетплейсов отреагировали на инцидент и обратились в Telegram за содействием в решении проблемы. В Getgems.io, популярной NFT-площадке на блокчейне TON, заявили, что подарки, находящиеся непосредственно в блокчейне, торгуются безопасно, без рисков рефанда, однако все операции с оффчейн-подарками временно приостановлены. В маркетплейсе Portals доступ возобновили только для пользователей, зарегистрированных до 1 января 2026 года и имевших хотя бы один подарок в приложении. В MRKT, ещё одном оффчейн-маркетплейсе, сообщили, что им потребуется около 24 часов для сбора всех данных об инциденте и тщательной оценки убытков пользователей.Участники рынка предполагают, что для предотвращения подобных схем в будущем маркетплейсы могут быть вынуждены ввести заморозку полученных от продажи средств на срок до 21 дня — именно столько времени даётся на возможный возврат звёзд. Эта проблема не нова: в апреле 2025 года пользователи Telegram уже теряли средства из-за массового аннулирования подарков, связанного с возвратом звёзд мошенниками. Тогда ущерб за несколько дней превысил десятки тысяч долларов, а количество возвращённых подарков исчислялось тысячами.