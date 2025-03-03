Пользоваться аналогами «Глаза Бога» очень опасно — можно загреметь в тюрьму на пару десятилетий

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предостерёг россиян от использования аналогов телеграм-бота по пробиву личных данных «Глаз Бога». Он уверен, что после закрытия этого проекта появятся аналогичные сервисы, разработанные на Украине, они будут обладать более опасными наборами информации, а их использование может преследоваться по нескольким уголовным статьям, в том числе как содействие терроризму.
ИБ-эксперт уверен, что у украинских спецслужб есть базы, в которых агрегированы личные данные россиян, и эти данные могут использоваться для создания аналогов «Глаза Бога». Оплата запросов или оформление абонентской платы в таких сервисах может квалифицироваться по различным статьям Уголовного кодекса РФ, например, 205.1 («содействие террористической деятельности» — до 20 лет лишения свободы). Кроме того, не исключено, что организаторы этих сервисов будут распространять вредоносное ПО и добывать дополнительную информацию для украинских спецслужб. Они также могут брать плату за исключение информации о конкретном человеке, оплачивать эти услуги тоже крайне опасно.
«Глаз Бога» — лидер рынка пробива. На его место придут украинские, и начнется мрак. Потому что Антипов и авторы других российских сервисов пробива — досягаемые люди, с которыми можно договориться, и с которыми уже договаривались. Украинцы же отбитые — они откроют базы данных, которые включают в себя медицинские анализы граждан, информацию о доходах, о датах и пересечения границы, об авиа- и ЖД-билетах. При этом в них, в отличие от «Глаза Бога», скорее всего, нельзя будет бесплатно убрать из поисковой выдачи свои данные», — озвучил свои опасения Бедеров.
«Глаз Бога» перестал работать в конце февраля 2025 года, а в СМИ просочилась информация, что у его основателя и владельца Евгения Антипова прошёл обыск (сам он это отрицает и говорит, что находится не в РФ). После введения статьи 272.1 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей уголовную ответственность за незаконный сбор и использование персональных данных россиян, функциональность «Глаз Бога» была значительно урезана — там было невозможно найти сведения из незаконно утекших баз данных, была лишь относительно общедоступная информация, хотя и относившаяся к категории персональных данных. Также из этого сервиса были исключены сведения о несовершеннолетних.