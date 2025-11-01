Популярная мошенническая схема стала ещё опаснее и изощрённее

Фото freepik
Управление по организации борьбы с киберпреступностью МВД России сообщило о трансформации одной из популярных схем обмана — «проголосуй за мою дочь в конкурсе». Вместо примитивных рассылок злоумышленники теперь выстраивают сложные многоэтапные комбинации, рассчитанные на постепенное снижение бдительности жертвы. Это делает схему значительно более опасной и убедительной.
По данным ведомства, атака начинается с клонирования аккаунта знакомого потенциальной жертвы. Мошенники не просто копируют имя и аватарку, а создают от имени этого человека целую «группу поддержки» для несуществующего конкурса. Внутри этого чата публикуется убедительный «продающий» текст, призывающий помочь в голосовании. Для создания эффекта реальности мошенники наполняют группу десятками ботов. Эти аккаунты имитируют живую активность: задают вопросы, оставляют комментарии поддержки и якобы делятся успехами в голосовании. Вся эта искусственная активность призвана убедить потенциальную жертву в реальности происходящего.