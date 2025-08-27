Популярное российское приложение превращает айфоны в неработающие «кирпичи»

Фото freepik
Мобильное приложение косметического ретейлера «Лэтуаль» вызвало серьёзные технические проблемы у пользователей iPhone после выхода последнего обновления. По данным SHOT, десятки владельцев айфонов столкнулись с критическими сбоями в работе устройств после установки новой версии приложения.
Проблемы начались после выхода приложения «Лэтуаль» версии 2.25.1 которая была опубликована неделю назад в App Store. Именно с этого момента пользователи Apple начали оставлять негативные отзывы и жалобы. По мнению экспертов, корень проблемы может заключаться в несовместимости обновления с операционными системами iOS версии ниже 17.0, что особенно критично для владельцев устаревших моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.
Представители «Лэтуаль» подтвердили SHOT, что действительно получают обращения пользователей с подобными жалобами, однако точную причину технических сбоев объяснить не могут. Компания предполагает, что проблема кроется в некорректном взаимодействии смартфона с приложением. Ретейлер обещает в ближайшее время выпустить исправленное обновление, которое устранит критические ошибки и не будет приводить к выходу из строя iPhone.