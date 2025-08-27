Популярное российское приложение превращает айфоны в неработающие «кирпичи»



Мобильное приложение косметического ретейлера «Лэтуаль» вызвало серьёзные технические проблемы у пользователей iPhone после выхода последнего обновления. По данным SHOT , десятки владельцев айфонов столкнулись с критическими сбоями в работе устройств после установки новой версии приложения.

Пострадавшие пользователи сообщают о характерных симптомах: смартфон начинает работать медленно, появляются различные глюки в интерфейсе, устройство сильно нагревается, а затем выходит из строя. iPhone перестает включаться и зависает на экране с логотипом Apple, превращаясь фактически в неработающий «кирпич». Единственным способом восстановления работоспособности устройства оказывается полный сброс до заводских настроек.Проблемы начались после выхода приложения «Лэтуаль» версии 2.25.1 которая была опубликована неделю назад в App Store. Именно с этого момента пользователи Apple начали оставлять негативные отзывы и жалобы. По мнению экспертов, корень проблемы может заключаться в несовместимости обновления с операционными системами iOS версии ниже 17.0, что особенно критично для владельцев устаревших моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.Представители «Лэтуаль» подтвердили SHOT, что действительно получают обращения пользователей с подобными жалобами, однако точную причину технических сбоев объяснить не могут. Компания предполагает, что проблема кроется в некорректном взаимодействии смартфона с приложением. Ретейлер обещает в ближайшее время выпустить исправленное обновление, которое устранит критические ошибки и не будет приводить к выходу из строя iPhone.