Популярное российское приложение превращает айфоны в неработающие «кирпичи»

Александр

Фото freepik

Мобильное приложение косметического ретейлера «Лэтуаль» вызвало серьёзные технические проблемы у пользователей iPhone после выхода последнего обновления. По данным SHOT, десятки владельцев айфонов столкнулись с критическими сбоями в работе устройств после установки новой версии приложения.

Пострадавшие пользователи сообщают о характерных симптомах: смартфон начинает работать медленно, появляются различные глюки в интерфейсе, устройство сильно нагревается, а затем выходит из строя. iPhone перестает включаться и зависает на экране с логотипом Apple, превращаясь фактически в неработающий «кирпич». Единственным способом восстановления работоспособности устройства оказывается полный сброс до заводских настроек.

Проблемы начались после выхода приложения «Лэтуаль» версии 2.25.1 которая была опубликована неделю назад в App Store. Именно с этого момента пользователи Apple начали оставлять негативные отзывы и жалобы. По мнению экспертов, корень проблемы может заключаться в несовместимости обновления с операционными системами iOS версии ниже 17.0, что особенно критично для владельцев устаревших моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Представители «Лэтуаль» подтвердили SHOT, что действительно получают обращения пользователей с подобными жалобами, однако точную причину технических сбоев объяснить не могут. Компания предполагает, что проблема кроется в некорректном взаимодействии смартфона с приложением. Ретейлер обещает в ближайшее время выпустить исправленное обновление, которое устранит критические ошибки и не будет приводить к выходу из строя iPhone.
-3
Комментарии

+6
Slepoy2.0
В магазинах «Лэтуаль» офигенная педаль)))
27 августа 2025 в 12:07
#
Yuri Konst
+91
Yuri Konst
И на кока бывает проруха)
27 августа 2025 в 12:22
#
Ckor_30
+766
Ckor_30
Всему вина разработчиков криворуки.
27 августа 2025 в 13:10
#
WannaGetHigh
+140
WannaGetHigh Ckor_30
Всему виной: «QA-инженеры не нужны! Наши разрабы без багов пишут!»
28 августа 2025 в 04:44
#
+1067
iron-i
Не знаю, у меня нет проблем с их приложухой) всё арбайтен)
27 августа 2025 в 17:12
#