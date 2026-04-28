Популярные смартфоны Samsung, OnePlus, Xiaomi и Google оказались опасными

Специалисты Kaspersky ICS CERT обнаружили критическую аппаратную уязвимость в чипсетах Qualcomm Snapdragon, которые широко используются в смартфонах, планшетах, автомобильных компонентах и устройствах интернета вещей. Проблема, получившая идентификатор CVE-2026-25262, находится в BootROM — загрузочной прошивке, встроенной на аппаратном уровне. Это означает, что уязвимость невозможно устранить с помощью обновления ПО, так как она заложена в самой архитектуре чипа.

Речь идёт о чипсетах, производившихся в период с 2014 по 2019 год, включая серии MDM9x07, MDM9x45, MDM9x65, MSM8909, MSM8916, MSM8952 и SDX50. Исследователи не исключают, что проблема может затрагивать чипсеты других вендоров, построенные на этих же платформах.Для совершения атаки злоумышленнику необходим физический доступ к устройству на несколько минут. Он должен подключить смартфон кабелем к своему оборудованию и перевести его в режим экстренной загрузки EDL, после чего через протокол Sahara обойти цепочку доверенной загрузки и установить вредоносное ПО или бэкдор. В отдельных случаях опасность может представлять даже подключение к недоверенным USB-портам, например на зарядных станциях в аэропортах или отелях. В результате злоумышленник получает полный контроль над устройством: доступ к паролям, контактам, файлам, геолокации, а также управление камерой и микрофоном.Специалисты уведомили Qualcomm об обнаруженной проблеме ещё в марте 2025 года, а в апреле того же года вендор официально подтвердил наличие уязвимости. Устранить её невозможно, поэтому пользователям рекомендовано отказаться от использования старых устройств с уязвимыми чипам. В список потенциально оасных моделей входят Samsung Galaxy S10 5G, S7 и S8, LG V50 ThinQ 5G, OnePlus 7 Pro 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Google Pixel 2 и другие аппараты. В качестве дополнительных мер предосторожности эксперты советуют с осторожностью относиться к передаче устройств в ремонт и не оставлять их без присмотра в общественных местах, а также избегать подключения к зарядным устройствам в общественных местах.