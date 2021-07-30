RaulZito

В Бразилии полиция задержала одного из самых популярных геймеров и блогеров RaulZito (настоящее имя Раулино де Оливейра Масиэль). Его подозревают в сексуальном насилии над детьми.

У RaulZito сотни тысяч подписчиков на YouTube и других социальных медиа, а особую популярность ему принесли стримы, на которых он играет в Fortnite и League of Legends.



Полиция выяснила, что Масиэль изнасиловал двух детей в возрасте 10 и 14 лет. В обмен на секс он пообещал им карьеру в мире шоу-бизнеса и гейминга. Дети играли в детском театре и мечтали сниматься в фильмах и телевизионных передачах.


YouTube-канал RaulZitoTV со 144 тысячами подписчиков по-прежнему существует, но все видео на нём были удалены или скрыты. В инстаграм-аккаунте блогера по-прежнему полно фотографий и видео с детьми.



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Источник:

NY Post NY Post

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