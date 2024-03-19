Популярный маркетплейс упростил воровство денег у своих пользователей

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Пользователи «Пикабу» заметили, что «Яндекс» больше не позволяет отказаться от привязки банковской карты при оплате каких-либо услуг или товаров. Например, если вы покупаете что-нибудь в «Яндекс Маркете» и оплачиваете картой, она будет автоматически привязана к аккаунту.



Раньше в интерфейсе оплаты был чек-бокс привязки карты. По умолчанию в нём стояла галочка, а если снять её, карта не привязывалась. Теперь чек-бокса нет, а добавление карты в аккаунт происходит автоматически, независимо от того, хочет этого пользователь или нет.







Хранить платёжные данные в аккаунте небезопасно, поскольку этим могут воспользоваться интернет-мошенники. Известно множество случаев, когда посторонние лица завладевали чужими аккаунтами и совершали покупки за чужой счёт. Чтобы обезопасить себя, можно использовать в сервисах «Яндекса» оплату через СБП, но в этом случае банк, скорее всего, не начислит кэшбэк. Также можно пользоваться виртуальными картами с контролируемым лимитом и периодически блокировать их.





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