Популярный маркетплейс упростил воровство денег у своих пользователей

Александр

Фото: Unsplash

Пользователи «Пикабу» заметили, что «Яндекс» больше не позволяет отказаться от привязки банковской карты при оплате каких-либо услуг или товаров. Например, если вы покупаете что-нибудь в «Яндекс Маркете» и оплачиваете картой, она будет автоматически привязана к аккаунту.

Раньше в интерфейсе оплаты был чек-бокс привязки карты. По умолчанию в нём стояла галочка, а если снять её, карта не привязывалась. Теперь чек-бокса нет, а добавление карты в аккаунт происходит автоматически, независимо от того, хочет этого пользователь или нет.



Хранить платёжные данные в аккаунте небезопасно, поскольку этим могут воспользоваться интернет-мошенники. Известно множество случаев, когда посторонние лица завладевали чужими аккаунтами и совершали покупки за чужой счёт. Чтобы обезопасить себя, можно использовать в сервисах «Яндекса» оплату через СБП, но в этом случае банк, скорее всего, не начислит кэшбэк. Также можно пользоваться виртуальными картами с контролируемым лимитом и периодически блокировать их.

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Комментарии

tellurian
–912
tellurian
Косяк, надеюсь поправят.
Сегодня в 09:08
#
+619
jkttim
Что за чушь, всё можно удалить через аккаунт.
Сегодня в 10:14
#
+772
Paspartu jkttim
Можно. Но это ни при чём.
Сегодня в 10:36
#
+619
jkttim
.
Сегодня в 10:15
#
–1
8831399
Ну теперь мы знаем кто главарь всех мошенников в России …, Сначала лоббирование закона Яровой, теперь «хочешь не хочешь а грабить будем.. на наших условиях». Яндекс с начала своего развития в стране используют всяческие способы и уловки, чтобы установится на пк, телефон или еще что самое отвратительное, сжирает ресурсы железа наполовину, причем без разрешения!!! Вывод, не баг это, а целенаправленная политика оббиралова и навязывания. Они вообще о свободе выбора не в курсе- статья такая в КРФ
2 часа назад в 13:36
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