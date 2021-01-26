Facebook

В Telegram обнаружили бота, который торгует доступом к базе номеров телефонов пользователей Facebook. Там присутствуют номера и данные россиян.

Сообщается, что бот продаёт доступ к 500 миллионам номеров. В базе содержится информация о пользователях Facebook из США, Канады, Великобритании, а также из 15 других стран. Бот позволяет бесплатно проверить ссылку на аккаунт и сообщает, содержится ли о нём данные в базе. Издание Vice проверило эту возможность и подтвердило, что у бота имеется реальный номер телефона пользователя Facebook, который привязан к учетной записи.

Для получения доступа к номеру телефона пользователя необходимо ввести идентификатор аккаунта Facebook. За индивидуальную информацию просят 20 долларов, а также присутствуют возможности покупки «оптового» доступа.

Бот заработал примерно с 12 января 2021 года. В его базе содержатся данные 2019 года. Facebook сообщил изданию Vice, что компания устранила уязвимость, из-за которой информация оказалась в публичном доступе, в августе 2019 года. Представитель соцсети также рассказал, что они протестировали бота на более новых данных и у него не оказалось каких-либо результатов.


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Источник:

vc.ru vc.ru

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